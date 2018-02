Unica actividad para los adultos mayores

“La gente empezó a mejorar su calidad de vida y a disfrutar”

En Cañadón Seco, el grupo de newcomeros se conformó en septiembre.

Con motivo de la reunión que tuvo lugar la semana pasada en la Secretaría de Deportes en Río Gallegos, Paula Brandan, a cargo del grupo de newcom de Cañadón Seco, estuvo en la capital provincial y también pudo presenciar el Patagónico de Newcom Beach.

“Vine a obtener experiencia, a ver un poco de beach, a participar de las reuniones y a adquirir conocimientos para poder transmitírselos a la gente que tengo a cargo en Cañadón”, comentó la entrenadora a La Opinión Austral.

Sobre cómo conoció la disciplina, recordó que “mi profesor de vóley daba newcom, él me invitó a que me sume y colabore, después dejó, me sumé a Beatriz (Justiniano) que me está ayudando un montón”.





El impacto

Brandan además destacó la respuesta por parte de alrededor de 20 jugadores que conforman el grupo y sostuvo que “no hay actividad para adultos mayores en Cañadón, es la única actividad, surgió de las ganas de los adultos mayores de empezar a moverse, en principio como algo social y de ahí se van dando las ganas de competir de seguir participando, de aprender, formar un grupo, hay mucha gente que no salía de su casa y a través del newcom está haciendo amigos, conociendo al vecino, es una ciudad un poco cerrada”.

En este sentido, destacó que “gracias al newcom la gente empezó a socializar un poco más, a practicar un deporte, a mejorar su calidad de vida y a disfrutar”.

En cuanto a la actividad que tuvieron hasta la fecha habiendo iniciado en septiembre, señaló que “si bien no tuvimos competencia, pudimos tener dos encuentros, uno con la gente de Comodoro y otro con la gente de Ankatú, todo muy positivo tanto en lo deportivo como en lo social, que es en lo que más hincapié tratamos de hacer”.

Durante el año pasado, los newcomeros entrenaron en el gimnasio comunal y sobre la reanudación de la actividad, indicó: “Este año todavía no tenemos un espacio, estamos viendo si conseguimos de nuevo el espacio que nos habían brindado el año pasado”.