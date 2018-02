G. I. A. - Grupo Institucional de Alcoholismo

Nuevas paternidades y maternidades

La paternidad y la maternidad es entendida como un acto de voluntad y no como una atribución natural, no hay atribución automática, sino que es preciso un consentimiento del sujeto para que esa función se sostenga y se transmita en tanto tal.

Los estudios de historia y antropología de la familia han demostrado hace tiempo que la estructura de la familia no puede definirse como una unidad natural basada en la finalidad de la reproducción.

La familia humana es una institución con cambios a lo largo de la historia, es una estructura de relaciones simbólicas que no siempre se superponen ni coinciden con las de la familia biológica. De hecho, no hay nada natural en la familia, sino que es una estructura simbólica que, si bien puede tomar apoyo en los vínculos biológicos, se distingue de ellos para imponer sus propias leyes.

El matrimonio es un intento de dar forma simbólica a una relación entre los sexos.

La función de la familia conyugal es la transmisión de un deseo que no sea anónimo, de un deseo particular, esto permite pensar las nuevas formas familiares fuera de cualquier ideal normativo y de las variedades sintomáticas de familias, de nuevas paternidades y maternidades, teniendo en cuenta que hoy existen familias heteroparentales, homoparentales y monoparentales.

Miller dice: No importa quién pueda hacer función ni interesarse en no importa quién que tenga posibilidad de deseo… esto debe ser activado de un modo que no sea anónimo.





Posiciones y funciones dentro de la familia

Es preciso distinguir todavía las funciones simbólicas del complejo de Edipo de las funciones familiares designadas en las estructuras de parentesco. Ello quiere decir que la función simbólica del padre tal, como Freud la sitúa en el Edipo, puede ser sostenida por alguien distinto al padre de la familia en cuestión, del mismo modo que la figura que encarna el deseo de la madre puede ser sostenida por alguien distinto a la madre biológica o aquella asignada por el parentesco.

La paternidad entonces es entendida así como un acto de voluntad y no como una atribución natural, no hay atribución automática, sino que es preciso un consentimiento del sujeto para que esa función se sostenga y se transmita en tanto tal.

A pesar de las transformaciones y modificaciones de los vínculos sociales y de la propia familia, hay dos temas que siguen siendo fundamentales para estudiar y tratar el malestar en la familia. Dos temas que siguen siendo “tabú”: la muerte y la sexualidad. Dos enigmas, dos secretos en los que cada uno inventa su propia historia, se escribe y se arma un relato en la búsqueda de algún sentido posible.

Son dos temas que siguen siendo imposibles de responder y tratar en el ámbito de los discursos sociales, pero que están en el núcleo de la familia de modo más patente.

La familia es un intento de responder a estas dos cuestiones para vincular al sujeto con el Otro social, pero fuera de ella misma. Quiere decir que la familia acompaña al sujeto a dar el paso a la vida en sociedad, a la convivencia en comunidad. O sea que funciona en la medida que permite al sujeto salir de ella, fundada en dos leyes:

1. Se nace en ella, pero es para fundar y morir en otra familia distinta.

2. Las relaciones sexuales deben darse fuera de ella, el movimiento a la exogamia.









Lics.: Natalia Pelizzetti, Lic. Cintya González

Equipo de coordinación GIA H.R.R.G.