Diarco permanece cerrado por el despido del personal de seguridad

Ayer de mañana, las puertas de Diarco permanecieron cerradas para los clientes y sólo pudo ingresar el personal de la empresa.

Maximiliano Zapata, referente del gremio de los trabajadores de seguridad UPSAP, habló con La Opinión Austral y explicó los motivos del bloqueo al supermercado mayorista.

Así, explicó que desde la empresa decidieron prescindir del servicio de seguridad, al que se le dio de baja. “Esta decisión dejó en la calle a cuatro trabajadores”, dijo.

La medida deja sin su sustento a trabajadores de la empresa de seguridad La Brújula y no prevé un reemplazo, porque Diarco decidió prescindir de este servicio. Si bien Zapata pudo dialogar sobre este hecho con el subgerente de la sucursal Caleta Olivia, Fernando Skurty, este adujo que no tiene poder de decisión sobre la medida.





Continuidad del reclamo

Sobre los pasos a seguir, el referente de UPSAP dijo que de no revertirse la decisión, el bloqueo puede hacerse extensivo a otras sucursales de la Patagonia donde el gremio tiene injerencia. “Si no obtenemos una respuesta, iremos cortando desde Río Negro hasta la última sucursal de Santa Cruz”, agregó en informó que en Neuquén hubo bajas de servicio, pero su gremio no tiene injerencia allí. Julio Gutiérrez es el secretario general del Sindicato de Vigiladores UPSAP y a su vez es el secretario general de la CGT en la Zona Norte de Santa Cruz. En agosto de 2016 y mayo de 2017 se dieron medidas de fuerza similares en la cadena de supermercados La Anónima.

En el primer caso, se llevó a cabo una retención de servicios en la llamada Anónima Chica de Belgrano 515.