Zona norte

Petroleros desocupados se manifiestan al costado de la Ruta 12

Trabajadores de la actividad petrolera se están manifestando al costado de la ruta N°12, de manera pacífica, sin corte, sino con el objetivo de conversar con camioneros y camionetas de la industria para hacerles llegar su reclamo.

En este marco, estos trabajadores despedidos denuncian haber sido atacados el lunes a la madrugada por integrantes del Sindicato Petrolero de Santa Cruz. Según Matías Gallego, uno de los despedidos, ellos se encontraban en dos grupos paralelos manifestándose en la ruta 12 y en el acceso sur de la Ruta N°3, cuando cuatro camionetas se acercaron al grupo de la Ruta N°3 de donde se bajaron cuatro sujetos de cada una para amenazarlos con armas y golpes de puño, relató a Voces y Apuntes.

A partir de este hecho, el grupo de petroleros denuncian que fueron desafectados hace dos meses a dedo, no por una crisis, es por ello que apuntan directamente a la dirigencia del Sindicato y no a las empresas petroleras. En este sentido, los despedidos sostienen que los referentes gremiales que los representaban no llevaron a cabo las negociaciones necesarias.