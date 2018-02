Fiesta Nacional del Lago

Sol Alonso puede ser la última reina de la Fiesta del Lago

La práctica de elegir adolescentes como reinas de las fiestas populares entra en desuso. En El Calafate el gobierno aún no tiene una definición pero por lo bajo varios de sus integrantes comienzan a cuestionarla.

Sol María Alonso es de la localidad costera de Puerto Santa Cruz. Por un año será la Reina del Lago Argentino. En teoría, representará a El Calafate en fiestas provinciales y nacionales, no solo con su presencia sino también hablando de este destino turístico.

¿Sol puede ser la última reina de la Fiesta del Lago? La pregunta la plantea una realidad de país en la que importantes fiestas populares ya no eligen reinas, sino en todo caso “representantes culturales”, y en muchas son ciudadanos de ambos sexos.

36 ciudades ya dejaron de elegir reinas. Bahía Blanca, Villa Gesell, Gualeguaychú, San Rafael, Córdoba, y Rosario, son algunas de ellas.

Rio Grande, Pico Truncado, El Chalten, Rawson, Villa La Angostura, Esquel y Viedma son las patagónicas que dejaron de lado los concursos que premian “la belleza” de jóvenes.

La fiesta de La Vendimia (Mendoza) tiene un debate que crece cada año.

Los concursos comenzaron a ser dejados en la historia por el impulso de movimientos feministas que argumentan que son muestra clara de la cosificación de la mujer. La creciente difusión de violencia de género que se da en el mundo en la última década es la base de los planteos.

Más de fondo se encuentran opiniones que cuestionan el real significado de los reinados de las fiestas populares, y cuáles son los valores que un Estado o las organizaciones proponen a sus comunidades con estas actividades.

En El Calafate el tema aún no se ha planteado públicamente ni a nivel gobierno, pero ya hay diferentes opiniones que se escuchan por lo bajo.

En la última Fiesta del Lago, finalizada una semana atrás, Ahora Calafate recogió opiniones “off the record” que indican que incluso dentro de la mima organización hay opiniones divididas.

La fiesta es organizada por el municipio local, y en ella trabajan empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Varios opinan que la elección ya no debería realizarse, que es de otro tiempo, y admiten que no es gran atracción. “A la gente ya no le gusta mucho, pero es una tradición”, le dijo por lo bajo un funcionario a un periodista del portal calafatense.

“Yo elegiría representantes culturales, mujeres y hombres”, comentó otra funcionaria.

Por ahora hablan solo en “off” con la idea de no generar una polémica incluso en el mismo gobierno.

En El Calafate, la elección de la reina de la ciudad y de la Fiesta del Lago son cuestión institucional y de gobierno. Ambas elecciones están reguladas por las ordenanzas municipales 1.598 y 1.681, de los años 2013 y 2014 respectivamente, las que conforman un reglamento y autorizan los gastos municipales.

El tema no es prioridad de gobierno, por lo que solo se habla durante los días de la fiesta, para luego pasar al olvido.

Como hay quienes opinan que la práctica debe dejare de lado, otros las defienden como una cuestión de “tradición”, mientras que también están las opiniones que sostienen que no es un tema de vital importancia como para ser tratado por ejemplo en el Concejo Deliberante.