Internas en la UCR

Quinteros arremetió contra Eduardo Costa por YCRT

El presidente de la UCR Caleta Olivia, Matías Quinteros, realizó declaraciones luego de que se llevara a cabo la sesión extraordinaria donde los legisladores provinciales sancionaron por unanimidad la prolongación de la emergencia hidrocarburifera, entre otras cosas, y responsabilizó a Eduardo Costa por el conflicto en YCRT.

En esa sesión ordinaria, también se aprobó una resolución para solicitar a los legisladores nacionales que gestionen la conformación de una Bicameral para el seguimiento, investigación y control de la puesta en marcha de la usina, al igual de que se reviertan los despidos producidos en la empresa carbonífera. Esta petición no fue acompañada por parte del bloque de Unión Para Vivir Mejor, disconforme con la integración del segundo artículo del proyecto. Sólo lo acompañaron los diputados Terraz y Bucci de Caleta Olivia.

Para Quinteros, “dentro del bloque UPVM no avalan lo que Eduardo Costa y el Gobierno Nacional exigen. Esperamos que funcione, algún día, la Comisión Especial Bicameral y se conformen autoridades que actúen con celeridad y definiciones, para que rápidamente se reviertan las decisiones tomadas por la intervención de YCRT”.

Mostrando que las diferencias con el senador nacional son cada vez más agudas, Quinteros sostuvo que Costa “se presenta como el delegado del Gobierno Nacional cuando le conviene” y criticó su silencio sobre este tema. “Todo tiene una solución, muchas veces el Gobierno Nacional fue hacia atrás con muchas medidas desacertadas, esta vez debería hacer lo mismo. Costa debe ir a la Cuenca a pedir perdón, además de revertir los telegramas, sino será un cadáver político en el 2019”, sentenció. Agregó que tanto el legislador nacional como el interventor de YCRT, Omar Zeidán, son “presos de sus palabras, públicamente desmintieron versiones que hablaban de despidos y recalcaron que no querían poner en juego las necesidades de la gente por cuestiones políticas, sino que iban a respetar las determinaciones de la gestión anterior y cuidar el trabajo. Textualmente dijeron que venían a poner de pie a la empresa, todo lo contrario, a despedir gente”, indicó. Finalmente recordó que “esta situación no da para más, se está quebrando la economía de los pueblos de la Cuenca y jugando con la dignidad de todos trabajadores que hacen patria en el sur de nuestra provincia”, concluyó. Sobre la situación de la UCR provincial, Matías Quinteros sostuvo que es “lamentable” lo que sucede y agregó “les aseguro que esto no tiene nada que ver con la UCR. Los radicales tenemos valores y convicciones. Defendemos la libertad y la igualdad de oportunidades reales para todos, y la lucha por los excluidos. Estos tipos tiraron los ideales del partido al tacho de basura y se creen infalibles”, concluyó.