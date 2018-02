Para el análisis

Crece la acumulación de basura en la ciudad

Mientras los trabajadores reclaman por el cumplimiento de sus derechos, el servicio de recolección (entre otras prestaciones) se vio afectado producto de la huelga.

Así, una vez más los residuos urbanos se amontonaron en la vía pública de la ciudad capital, producto no solamente del reclamo de los trabajadores, sino que la acumulación de la basura también tiene que ver con la deficiente prestación del servicio por parte de la comuna.

Se recuerda que desde el Ejecutivo precisaron días atrás a este matutino que el Municipio actualmente cuenta con 6 camiones para brindar el servicio, pero por la extensión de la ciudad debería contar con al menos unos 15 vehículos.





La planta nos hubiera evitado problemas este verano

Según detalló la semana pasada SPSE, actualmente, a Caleta Olivia ingresa un promedio de 8,5 millones de litros por día (350 m3/h.) desde el acueducto Lago Muster y un promedio de 4,8 millones de litros por día (200 m3/h) desde las zonas de captación de Meseta Espinosa y Cañadón Quinta. Una vez concluida, la planta de ósmosis inversa podrá producir 12 millones de litros de agua potable por día (500 m3/h), por lo que la ciudad podrá duplicar su caudal y contar con una importante base acuífera cada vez que se rompa un tramo del acueducto.

Naves explicó a LU12 Radio Río Gallegos que “lo único que falta son dos tanques: uno de 5 millones de litros y el otro es de 500, que fueron importados por la empresa CPC y están en un depósito fiscal hace bastante tiempo”.

“La otra cuestión importante que le faltaría es el cruce de ruta desde la toma de agua del mar hasta la planta, que debe cruzar la ruta 3. La planta procesa sólo el 55 por ciento del agua que recibe, por lo que hay una descarga que tiene que volver al mar y para eso debe volver a cruzar la ruta. Esa es la otra parte importante que faltaría”, agregó.

“Esta planta podría haber estado terminada durante 2017 y evitar que este verano volvamos a sufrir todos los inconvenientes que venimos teniendo todos los años”, lamentó.

Además, señaló que “el Gobierno Provincial ha solicitado al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) que culmine la obra cuanto antes o se la entregue a la provincia para poder hacerse cargo y terminarla”, contó Naves.

Con la planta “estaríamos duplicando el agua de Caleta y nos permitiría no tener el inconveniente del agua. Por eso insistimos tanto en que el Estado Nacional vea esta obra”, reiteró Naves.





Nueva rotura de acueducto deja a Caleta sin agua

A primera hora del viernes, alrededor de las 5 de la mañana, desde la Cooperativa de Comodoro Rivadavia se anunció el hallazgo de una rotura en el acueducto del Lago Musters en la zona de Cerro Dragón.

Sus autoridades confirmaron que ya se había dado intervención al personal técnico para iniciar maniobras de reparación, que se esperaba estuviera terminada a última hora.

La rotura provocó el corte de abastecimiento de agua potable para Caleta Olivia y los demás usuarios del sistema. En la ciudad de El Gorosito se debió suspender la distribución prevista para las zonas 3, 4, 5, 6, 10 y 11 con barrios Ceferino y El Mirador.

Desde Servicios Públicos, se indicó que “una vez restablecido el suministro se retomará el esquema previamente señalado. Se ruega a los vecinos que habitan en los sectores que previo al corte recibieron agua en sus domicilios, que realicen un extremo cuidado del recurso. Se mantendrá informada a la comunidad”.

Esta situación hace que la mirada se vuelque, nuevamente, a las soluciones anunciadas, algunas nunca concretadas, como el dique Los Monos o el multipropósito del Lago Buenos Aires, y otras que ayudarían a morigerar la situación, pero que aún están inconclusas. Dos de ellas son la batería de pozos en Meseta Espinosa que Sinopec se comprometió a realizar en el término de 24 meses en 2012 y la Planta de Osmosis Inversa, que se inició en septiembre de 2015 y se culminaría en marzo de 2016.





Reiteraron el pedido de traspaso de la obra

“Es una desidia que el pueblo de Caleta esté sin agua teniendo esta obra a punto de terminarse” dijo el director de SPSE, Ariel Ivovich, en relación a la planta de ósmosis inversa. “Si no la terminan que nos la pasen, la gente necesita respuesta” enfatizó y, en ese sentido recordó que “durante el 2016 la planta de Puerto Deseado se encontraba en igual estado, pero el Gobierno provincial pudo destrabar la situación y lograr que se culmine con fondos propios cambiando la realidad de los vecinos de esa localidad”.

“Acá es diferente porque dependemos, sí o sí, de las gestiones del ENOHSA, a quienes ya les manifestamos la voluntad de nuestro Gobierno Provincial de hacerse cargo de la obra para culminarla. Esa planta dotaría a Caleta Olivia de la misma cantidad de agua que ingresa por hora mediante el acueducto” explicó Ivovich.