Obra literaria

Un personaje en busca de su autor...

No todos los días el curioso lector puede hallar -a la vuelta de la esquina- a uno de los protagonistas de la obra, no el principal, pero sí uno de los tantos que puede haber en una novela.

Michel Cárdenas. 1 de 3 de 3

* Por Mario Santillán - Redacción La Opinión Austral





Es entonces que el curioso lector comienza a fatigar las páginas a ver qué le depara la obra y de golpe, como una ráfaga de viento, la sorpresa lo frena en la lectura y se dice: caramba, yo conozco a este tipo... Y allí toma conciencia el curioso lector que ese personaje es el tipo que está a la vuelta de la esquina.

“La Santa Cruz de hielo” escrita por Luis Ferrarassi y Andrés Berón, trata de una obra literaria ambientada en Río Gallegos, texto de aventuras e inspiradas en personajes locales.

Uno de ellos es Michel Cárdenas (45) a quien uno puede encontrar acodado en la mesa de atención de clientes de Quesolandia o en su faz de experto en hobby, maquetas y aeromodelismo en Excalibur.

La novela -como apuntamos- tiene como marco una Río Gallegos en ruinas, una ciudad sitiada por ejércitos que buscan el tesoro líquido, el botín del siglo XXI.

Durante una rueda de prensa, al momento de presentar el libro ambos autores coincidieron en que se trata de una novela de género “distópico” (lo opuesto a utópico, es decir, alude a un mundo imaginario que no se considera ideal, sino que, más bien al contrario, se considera indeseable), que además de rozar temas como la degradación de la sociedad y sus individuos, hace referencia al desgaste de los recursos naturales donde se suma la invasión de unos ejércitos” que obligan a los ciudadanos a mantenerse encerrados en sus viviendas. En esta crítica situación que atraviesa la ciudadanía, el personaje Alma sale en la búsqueda implícita de un intento de maduración.

Dos personajes: Alma y Jacobo… dos almas que en el mundo había unido el caos.

Pero no todo es gris oscuro en esto, al fin de cuentas una pizca de amor también logra emerger.

Los autores indicaron que los personajes de la ficción “La Santa Cruz de hielo” son a base de personas reales, entre ellas Michel Cárdenas. El curioso lector llega a este descubrimiento en forma casi sorpresiva, y si bien existe otro personaje muy reconocido, -no vamos a develar de quién se trata-, pero sí diremos que los autores le dan una vuelta de tuerca al mismo rodeándolo de ternura y amor.





Sorpresa

El personaje de Michel está retratado tal cual es, por eso uno llega a ese descubrimiento. La otra faceta de Michel es el mundo de la fantasía, al fin de cuentas es su ambiente, la fantasía… Desde hace más de una década lleva adelante en una casa de artículos destinados al hobby y al aeromodelismo su propio mundo de aventuras, héroes, barcos, aviones y autos a escala. Qué mejor caldo para que los autores del libro hayan volcado en la obra a Michel.





“Fue una sorpresa verme allí en esas páginas… No sabía nada que iba a pasar eso, por supuesto conozco a los autores, pero de allí a leerlo…Terminaron el libro… Andrés viene y me regala uno de los ejemplares y me digo: bueno, vamos a leer esto a ver de qué se trata y entonces… caramba -me dije-, acá hay algo conocido” admite Michel.





De todas maneras cuenta que si bien tanto Verón como Ferrarassi le iban adelantando algunas cosas, jamás imaginó que se vería, -perdón- leería, reflejado en esa historia.





“Más aún, hablábamos entre nosotros de algunos finales alternativos, algunas secuencias de la historia. No sé, nos manejábamos con libros de ciencia ficción, los conversábamos, recordábamos los finales…, pero al no leer o tener entre mis manos la trama completa, me era difícil asociarme con lo que se venía”.





¿Y cómo fue que te encontraste?

--“Y claro, cuando dí con el nombre de Excalibur (NdR: Excalibur es el negocio que tiene Michel en calle Ameghino). Caramba, qué pasó acá me dije. Seguí leyendo con más atención a ver hasta dónde llegaba yo”.





¿Y qué te parece la trama?

--Inclusive el argumento mismo de esa ciudad en ruinas, abatida, sitiada por ejércitos ocupantes da para más libros… no alcanza, podés desarrollar más historias… pero bueno, los tiempos de un libro son acotados.





“Bueno... ejem... algunas cosas del personaje no condicen con mi personalidad, aunque sí mucha gente me sacó al toque cuando comienza a leer la trama” dice sonriendo.





Excalibur

Otra faceta de Michel es su amor por el aeromodelismo y las maquetas a escala. El local tuvo varias direcciones: desde el Paseo Carrera -hoy Garbarino- pasando por un local sobre Avda. San Martín, casi Belgrano, otra casa en Magallanes a pocos metros de Alberdi y ahora en Ameghino, frente a la Seccional Segunda.