Liga Argentina Femenina

Universitario festejó con su gente

Por 3 sets a 1, Universitario de Caleta Olivia le ganó a El Biguá en su primer partido en calidad de local. Con aproximadamente 900 personas de público, el sexteto femenino sumó un triunfo en la Liga Argentina Femenina. Hoy, desde las 21:00, Las Maras enfrentará a Universitarios de Comahue.

Universitario festejó en casa el triunfo contra El Biguá. (Foto gentileza: Lautaro Gómez Mendoza/Patagonia Deportes)

En la noche del jueves, el equipo de Universitario de Caleta Olivia recibió a El Biguá por su sexto juego en la Zona A de la Liga Argentina Femenina.

Por 3 sets a 1 (25-18, 24-26, 25-23 y 25-17), el conjunto que dirige Mariano Ristorto festejó en casa ante las tribunas colmadas del Complejo Deportivo Municipal de Caleta Olivia. Cabe recordar que en Neuquén, Las Maras también había vencido por 3 a 1 a El Biguá.

Desde la localidad de El Gorosito, el entrenador Mariano Ristorto analizó a La Opinión Austral: “Tuvimos un partido muy duro dentro de lo planeado, creo que fue un partido que estaba dentro de las posibilidades que sea parejo, de hecho lo fue. Tuvimos un set cada uno al principio, después sacamos la ventaja, pero fue muy ajustado, nos costó un montón. Si bien Biguá en este partido jugó un poco mejor, nosotros estuvimos un poco más flojos en la defensa y en algunas recepciones que no nos pasó en el primer partido en Neuquén, esa creo que fue la gran diferencia y repetimos el resultado. Tuvimos algunas diferencias técnicas, tanto ellos como nosotros”.

Sobre el marco del partido, contó: “Fue muy bueno, hubo mucha gente, el complejo estaba repleto, muy bien armado, con mucha logística, la universidad puso mucho énfasis con respecto a la transmisión audiovisual del partido por YouTube. Se movió mucha gente en este partido y creo que a lo largo de los cuatro que quedan se va a repetir, anoche hubo una cobertura muy buena”.

“Había entre 800 y 900 personas, creo que había mucha expectativa por ser el primer partido. Además veníamos con una cosecha que no nos esperábamos de visitante, el hecho de ganar dos partidos motivó mucho a la gente y generó otras expectativas, que quizás al inicio no estaban y eso hizo que haya respuesta y con creces, mucha gente con bombos, banderas, los chicos de Minivóley, el acompañamiento fue genial, pensábamos que iba a ser así, pero no nos dejaron de sorprender, fue mucho el acompañamiento y estamos más que contentos”.





Cinco juegos, ocho días

Este es el primer partido de cinco que se disputarán en la ciudad santacruceña en un lapso de ocho días y en este contexto, Ristorto aclaró: “El tema de los cinco partidos en ocho días es real, pero hay una diferencia con la gira, si bien la gira fue más larga y había más días de descanso, acá estamos en casa, estamos más cómodos y eso hace que quizás no sea tan acumulativo, como sí sucedió en la gira. De hecho, el último partido que jugamos en Neuquén creo que lo perdimos porque ya estábamos más pensando en volver que otra cosa, si bien los partidos podíamos ganar o perder, se perdió con bastante diferencia me parece que por ese aspecto”.

“No creo que los cinco partidos en ocho días nos puedan modificar tanto la parte física. Hemos sacado el doble turno que tenemos al principio, estamos entrenando un solo turno, el equipo más o menos está aceitado, las chicas ya saben lo que tienen que hacer, ahora lo que estamos haciendo es un mantenimiento para tratar de afinar algunas cuestiones técnicas y algunas otras tácticas, no nos va a molestar jugar cinco partidos. De todas formas los partidos están planteados de menor a mayor, nos queda lo más duro al final. Toda la expectativa está puesta en el partido de mañana (por hoy), que si logramos ganar ya creo que estaríamos clasificados a la segunda instancia, disfrutaríamos los últimos juegos un poco más relajados y visibilizaríamos todo lo que estamos viviendo y no nos damos cuenta por la adrenalina de buscar un resultado positivo”.

Finalizando, Ristorto agregó: “Agradecer al Gobierno Provincial, a los sponsors, a las jugadoras, al cuerpo técnico que se sacrificó mucho para llegar a esto, a la universidad, a la gente del club. Con respecto a los cuatro partidos que vienen, estamos enfocados en el partido del sábado contra Universitarios de Comahue y el domingo con Plottier para poder sacar resultados positivos en los dos. Quiero invitar a la gente que se sume, es un espectáculo que tenemos hoy en Caleta de poder vivenciar un nivel deportivo muy alto, vale la pena, además de ver un buen espectáculo deportivo, también hace falta acompañar a las chicas, hacerles un poco de hinchada y tratar de demostrarle a la gente que viene de afuera que somos locales y hacerlo sentir”.

Hoy, desde las 21:00, Las Maras enfrentará a Universitarios de Comahue con transmisión por YouTube a través de Contenidos UNPA y por Canal 9 Río Gallegos.