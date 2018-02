Fútbol Federal C

“Este sueño celeste lo estamos cumpliendo”

Con la pausa que lo caracteriza en el centro de la cancha, su amabilidad, sonrisa constante, calidez y humildad fuera del rectángulo de juego y con calidad, concentración, talento y garra en el césped, Alejandro Pecovich, volante central de Hispano Americano, está contento con el camino celeste por el Federal C.

Tiene el lamento de tener que quedarse fuera del próximo partido ante Ferro por la roja directa que le sacaron en la victoria 4 a 2 ante La Academia de 28 de Noviembre. “Una de cal y una de arena, tenemos que ver para adelante, que es lo que viene”, destacó una de las figuras del equipo conducido por Daniel Robledo.





La roja

Dos postales de un domingo gris en el sintético hispanista, cuando el árbitro Ramón Bustos pitó el final para sellar la victoria y la punta de Hispano, el equipo abrazado y celebrando en la mitad de la cancha y afuera, incrédulo y con bronca, el volante central celeste por la roja directa que le habían sacado en el segundo tiempo.

“En la jugada de expulsión, miré el video mil veces y no creo que haya sido para expulsión directa, creo que se apresura a sacarme la roja, igual debo evitar que me pasen estas cosas de condicionar al equipo. Cuando me echó, en ese momento pensé que iba estar dos semanas fuera de la cancha, después hablé con el árbitro (Ramón) Bustos y me dijo que la iba a ver la jugada, esperemos que me bajen la sanción, que me pase lo mismo que le pasó al arquero de La Academia, a quien le sacaron roja directa y cumplió solamente una fecha”, manifestó el futbolista.

Sólido en defensa

Mientras espera ansioso, la sanción no lo aleja del objetivo y del buen funcionamiento que está teniendo el equipo, que lidera la Zona 2 de la Región Patagonia del Torneo Federal C.

“Estamos bien, con buena solidez defensiva, vamos a tratar de sacar un buen resultado allá en Ferro y vamos a clasificar. Lo que estamos trabajando en la semana lo podemos ver reflejado en la cancha, tenemos a veces algunas lagunas, por desconcentración o cansancio, pero en la mayor parte del partido lo manejamos nosotros, jugar por afuera, a dos toques, por momentos se pudo ver y nunca perder la paciencia, que es lo que más rescato de lo que sucedió ante La Academia”, manifestó Pecovich.





Lo que se juega

En la tarde del próximo domingo se volverán a ver las caras los dos representantes de Río Gallegos, pero esta vez Hispano Americano será visitante. Los celestes con un buen resultado estarían cerca de cumplir con el objetivo de clasificar, en tanto que Ferro necesita sumar para seguir con chances. Cabe recordar que en el primer choque la victoria fue para Hispano 1 a 0, será un lindo espectáculo de fútbol para presenciar.

“Es uno de los partidos más lindos del grupo, los dos equipos de la ciudad, la cancha va a estar llena. Son esos encuentros que a uno le gusta jugar.

Nosotros pensamos partido a partido, no debemos saltar etapas, tenemos que tratar de ganar o sacar un empate, un triunfo sería ideal para clasificar y después ver lo que viene. Vamos por ese objetivo”, destacó “El Chaco”, como le dicen sus compañeros.





La importancia del grupo

El presente y los buenos resultados son el reflejo no solamente del trabajo de la semana, el buen juego o la efectividad, sino que también está la importancia del grupo. “Estamos muy bien en lo grupal, tenemos un objetivo en común, estamos motivados, tirando para el mismo lado. El ejemplo está en aquellos chicos que todavía no pudieron jugar y siguen yendo a entrenar con las mismas ganas.