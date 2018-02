“La Epopeya Celeste”

El camino a la Liga en las letras de Carlos Zapico

Atravesado por “la vivencia que uno tiene adentro del pecho cada vez que ve una cancha de basquetbol”, Carlos Raúl Zapico recorre en 360 páginas el camino que el Club Hispano Americano realizó para llegar a la Liga Nacional de Básquet. “La Epopeya Celeste” reúne las columnas escritas por el periodista deportivo, teniendo como punto de partida el Federal, pasando por el TNA y culminando en la Liga.

Carlos Zapico junto a su tercer libro: “La Epopeya Celeste”. (Foto: Mirta Velásquez)

En 2016, el Club Deportivo Hispano Americano hizo historia al convertirse en el primer representante de Santa Cruz en la máxima categoría del básquet nacional. Los hechos que hilan el camino del Celeste para llegar la Liga Nacional hoy se pueden repasar en las letras de “La Epopeya Celeste”, escritas por Carlos Raúl Zapico.

“De 2014 a 2016, escribí tres columnas en el diario, una sobre básquet ‘Tirando para tres’, una sobre autos y otra sobre fútbol. No quedó nada escrito de esta parte de la historia, de un hecho tan trascendente como es que Hispano Americano haya llegado a la primera división de una competencia argentina, se me ocurrió, por qué no, recopilar todas las notas de los martes, donde íbamos partido a partido desde el Torneo Federal, haber ganado el Federal, haber ganado el TNA y el ascenso a la Liga Nacional”, cuenta el autor a La Opinión Austral.

“Fue un lindo trabajo, porque además de haber recapturado todo eso, hubo que sacar algunas cosas y agregar otras, porque en los cuatro últimos partidos del ascenso a la Liga Nacional ya habíamos terminado con las columnas, entonces tuve que escribir el último capítulo, el cierre de toda la historia. Lo recuperamos, son 360 páginas, hay para leer un rato, pero la mayoría está tal cual como salió en el diario”, indica.





La puesta en valor

“La Epopeya Celeste” no es el primer libro de Carlos Zapico, a fines de la década de los noventa publicó “30 años de historia”, donde cuenta desde la llegada del primer auto por el camino de las carretas y cerca de 2005 pergeñó “Una historia de pioneros”, que relata la historia del Atlético Boxing Club.

“Es muy lindo porque es el tercer libro que escribo. Hay algo que me parece lo más importante de todo esto, cuando escucho que menganito hizo esto y fulanito el otro, me preocupa mucho más no tener ídolos locales, porque son los que en definitiva los chicos pueden copiar. Creo que lo que nos falta mucho a todos nosotros, para tener más raigambre y más historia, es crear nuestros propios ídolos, hacer nuestras propias figuras. Esta cuestión de poner en valor nuestras cosas hace que pongamos en valor este esfuerzo, el esfuerzo de la gente de Hispano, lo mismo que el de la gente del Boxing, de Independiente o de todos, es un ejemplo a tener en cuenta”, sostiene.





Vivir en los tiempos de O’Bannon

Zapico tiene más de 40 años de trayectoria periodística, durante la cual cada evento deportivo que ha cubierto fue guardado en su memoria. Respecto a cómo vive cada acontecimiento, explica que “como riogalleguense, uno aporrea el teclado y le encanta hacerlo, pero lo que trata es que el que lo lea lo entienda, de la mejor manera posible, de la forma más clara, creo que eso es lo más complicado de escribir”.

“En muchas partes de lo que escribo tomo hechos de todos los días, el otro día escribía sobre el gol que hizo Larry O’Bannon para ganar por un punto, escribí en el Facebook ‘yo viví en los tiempos de Larry O’Bannon’, no es que lo inventé, lo copié de la última frase de la película Troya, ‘ yo viví en los tiempos de Aquiles’, ese tipo de cosas, que son los acontecimientos naturales que uno mama todos los días, son las que sirven para dar a entender mejor lo que uno quiere expresar en el texto”.

Cerrando y sobre qué significa el básquet celeste para él, expresa que “hoy forma parte de mi vida, sencillamente porque aprendí a tirar mal al aro, pero aprendí ahí y jugué para Hispano hace muchos años, jugué también para Estudiantes, en la B del Boxing, pero en definitiva hoy la posibilidad de poder contarlo pasa como un sentimiento, no porque sea el Hispano, sino por la vivencia que uno tiene adentro del pecho cada vez que ve una cancha de basquetbol, lo siente en el alma”.

En cuanto a la repercusión que ha tenido el libro entre los celestes, comenta que “están muy contentos, enloquecidos, me decía Jorgito Castro que ya lo leyó y lo empezó de nuevo. El libro está desde hace 72 horas a la venta en el Hispano Americano para todo el mundo. Vamos a ver cómo nos va, la idea es ver si con las otras dos columnas podemos hacer el mismo trabajo”.