Eliminación del Federal B y C

Mata: “Es una falta de respeto para todas las instituciones”

El Consejo Federal eliminó el Federal B y el Federal C, siendo la que está en disputa la última edición del certamen y en su lugar se crea el Regional Federal Amateur, que otorgará cuatro plazas al Federal A. Según señalan en el escrito, el objetivo es revalorizar las ligas. Daniel Robledo, técnico del Hispano y Leo Mata, de la comisión de fútbol Albiverde, opinan sobre la modificación.

Leonardo Mata, de la comisión de fútbol Albiverde. 1 de 2 de 2

Ayer, el fútbol del interior confirmó una significativa modificación que Ascenso del Interior había adelantado la semana pasada: la eliminación del Federal B y Federal C y la creación del Torneo Federal Regional Amateur.

El certamen que en 2017 reunió a 160 clubes, entre ellos uno santacruceño, y el Federal C que actualmente cuenta con la participación de 360 clubes, entre ellos nueve de Santa Cruz, no existirán más una vez que culmine la presente temporada del C.

De acuerdo a los considerandos del Despacho Nº 12.407, con fecha del 16 de febrero, que recibieron las 223 Ligas del Interior, el principal objetivo de estos cambios es revalorizar las ligas del interior.

Según señalan en la misiva, los torneos federales amateur organizados por el Consejo Federal a partir de la Temporada 1995/96 que se caracterizaron por su masividad “influyeron negativamente en la vida institucional de las Ligas”.

En este sentido, señalan “que es innegable que un Torneo local organizado por una liga se vuelve vacío de contenido si más de la mitad de los clubes afiliados participan en los torneos federales; si es indistinto obtener el derecho a participar en los torneos federales amateur por invitación o por haberlo obtenido deportivamente; si la programación de los Torneos federales influyen en la programación de los torneos locales; etcétera. En conclusión, es innegable que los torneos locales organizados por las ligas se vuelven vacío de contenido bajo la estructura actual que tienen los torneos federales”.

“Que el diagnóstico es evidente. Los torneos federales masivos de carácter amateur, tal como hoy están concebidos, han generado una crisis deportiva e institucional a las ligas de fútbol afiliadas que requieren una inmediata solución.

Que tal solución es la reestructuración de los torneos amateurs organizados por el Consejo Federal, en coincidencia de lo que será la reestructuración de todos los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino, en línea con la política de refundación que encabeza el Presidente Claudio Fabián Tapia”.





El Regional Federal Amateur

En el texto, se establece la creación del Torneo Regional Federal Amateur, a partir de la Temporada 2019 a desarrollarse en el primer semestre y que los clubes con derecho a participar del Federal B Temporada 2018, que cumplan con los requisitos para participar en éste torneo, están clasificados para disputar la primera edición.

Además, las ligas deberán organizar un Torneo Anual Clasificatorio, “cuyo campeón, o eventualmente quien obtenga el derecho deportivo, según el criterio de cada liga, tendrá exclusivamente el derecho de acceder a una segunda etapa organizado por el Consejo Federal, denominado Torneo Regional Federal Amateur, que al igual que los Federales C y B serán amateur y que otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A”.

Vale indicar que en los considerándose exponen que “ tendrá una particularidad respecto a la edición consolidada que se disputará en el año 2020, y tiene que ver con el derecho a participar que tendrán aquellos clubes que hoy integran el Torneo Federal “B”, razón por la cual la primera edición de ésta competencia la integrarán los clubes que integran la categoría Federal “B” (140 clubes, teniendo en cuenta los 16 descensos de la pasada temporada y los 4 ascensos); los clubes que desciendan en la actual temporada del Federal “A” (8 clubes); los que asciendan en el actual Torneo Federal “C” (16 Clubes) y las plazas que le correspondan a cada Liga, que se deberán ser asignadas exclusivamente al club o a los clubes que adquieran el derecho deportivamente”.

El Torneo Anual Clasificatorio no deberá tener menos de 10 participantes y no más de 19, se les asignará una plaza al Regional Federal que se disputará bajo un sistema de play off o eliminación directa, teniéndose en cuenta la regionalización para las primeras etapas. Dicho certamen otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A, y aquellos clubes que no logren el ascenso en el año 2019, para volver a disputar la competencia deberán adquirir el derecho en su Liga de origen, quedando consolidada su estructura para la temporada 2020.





Un retroceso

El único representante santacruceño durante la Temporada 2017 del Federal B fue el Atlético Boxing Club y desde el Albiverde, Leo Mata opinó a La Opinión Austral: “Como encargado de fútbol del Boxing y secretario del club, para mí sería retroceder no un escalón, 20 escalones. Entre comillas para no herir a nadie, es una falta de respeto para todas las instituciones que durante años han logrado estar en una competencia importante como es el torneo Federal B”.

Mata recordó: “Hace seis, siete años aproximadamente empezamos con el Federal C, luchamos mucho, hicimos pasito a pasito para poder llegar al Federal B, mantener la estructura y después tratar de obtener el ascenso a la A. Nos encontramos con que todos esos escalones que uno fue construyendo, te los derrumban con una decisión de gente que por ahí se sienta en un escritorio y no sé si sabe de esfuerzos, de clubes, de personas, de jugadores, de familias que hay detrás de cada equipo que juega en el Federal B que tanto costó para llegar a algunos lugares. Seguramente al que está en el Federal A le ha costado un poco más, un poco menos, pero a todos les ha costado subir un escalón cada día o con el paso del tiempo”.

En este contexto, marcó: “En una sola decisión hacen que retrocedas años, si es así no lo entiendo, no lo comparto y lógicamente estamos con mucho malestar. El fútbol del interior que tan buenos jugadores tiene y tanto esfuerzo hace para poder llegar a las máximas categorías”.





Quita de posibilidades

En el Federal C, que actualmente se está desarrollando, hay nueve representantes santacruceños, ellos son Catamarca de Caleta Olivia, Deseado Juniors de Puerto Deseado, Independiente de Puerto San Julián, San Lorenzo de Perito Moreno, Sportivo Santa Cruz de Puerto Santa Cruz, La Academia de 28 de Noviembre, Argentinos del Sur de El Calafate, Ferrocarril YCF e Hispano Americano de Río Gallegos.

El técnico celeste, Daniel Robledo, quien con su equipo hoy lidera la Zona 2, manifestó: “Me parece que la eliminación de este tipo de torneos hace que haya cada vez menos equipos jugando torneos de envergadura de AFA, porque solamente va a quedar la Superliga con 26 equipos que sería la Primera División, después se elimina el Nacional B, va a quedar un torneo argentino del interior y un Torneo de Primera Metropolitano que es el de Buenos Aires a partir de ahí va a haber un Federal A que va a ser la última categoría del fútbol con equipos que están actualmente en el Federal A y algunos que se suman del Federal B porque es un torneo con bastantes equipos y ahí terminaría la fase oficial de AFA. Después sería todo netamente amateur, se llama Torneo Federal Amateur que está integrado por regiones, la región nuestra estaría abarcando La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, subdividida en dos zonas, Patagonia Norte y Patagonia Sur y la Liga Sur nuestra tendría un solo representante y nuestra liga está compuesta por Calafate, Río Turbio y Gallegos, hoy tenemos cuatro representantes pero en el futuro torneo habrá sólo uno. Lo que veo es que se le quita la posibilidad de participación a mayor cantidad de equipos del interior”.

Por otra parte, en cuanto a los viajes, sostuvo: “Van a ser mucho más, los clubes van a tener que gastar mucho más de lo que se estaba gastando hasta ahora. Hasta ahora con el Federal C, los equipos están jugando torneos más importantes y no son tan largos los viajes, a Río Turbio, Calafate, Ushuaia, Rio Grande o a lo sumo, Caleta, Comodoro, pero más adelante va a ser, el que salga campeón de la Liga Sur y clasifique ganando una plaza para ese torneo, ya van a ser viajes largos”.

En cuanto a los motivos de la modificación, Robledo analizó: “Van directamente a súper profesionalizar el fútbol, van a quedar los equipos más poderosos dentro de este esquema que es la Superliga del Torneo Argentino Metropolitano de Primera y el de interior de Primera y el Federal A. Después quedamos los equipos chicos del interior y más que nada me parece que es para darle un poco más de profesionalidad al fútbol hasta el Federal A”.