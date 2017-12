De toque

LA LIGA

Disputadas las primeras fechas de la Temporada 2017/18 de la Liga Nacional de Básquet y actualmente en receso por las fiestas, fueron confirmados por los clubes cortes y recambios de fichas en los equipos que están compitiendo en la máxima categoría del país.

En Gimnasia y Esgrima de Comodoro desvincularon al jugador Paul Jesperson, quien disputó seis partidos con 3,3 puntos y 1,5 rebotes de promedio. La decisión fue tomada por el director técnico Martín Villagrán y la Comisión Directiva, y por el momento no hay reemplazo.

Por otra parte, la Comisión Directiva del Club Comunicaciones anunció que Gastón Essengue e Isaiah Swann no continuarán siendo parte del plantel. La decisión fue tomada por la CD luego de una reunión con el técnico Fernando Rivero. En el caso de Essengue los motivos de la desvinculación están atados al rendimiento deportivo, ya que el jugador no terminó de encajar en lo que pretendía el técnico. En cuanto a Swann, los problemas de conducta dentro y fuera de la cancha lo alejaron de la institución. Además, otro que podría no continuar es Ryan Amoroso quien a pesar de sus buenas actuaciones en la cancha, cuestiones personales a resolver en Estados Unidos lo alejarían del equipo. Desde la dirigencia están trabajando en busca de los reemplazos y este miércoles podría haber novedades.





CAMBIOS

En el debutante Salta Basket, el ala pivot de 2,03, Al Thornton se sumará al equipo para el reinicio de la temporada cuando el 5 de enero, el equipo que dirige Ricardo De Cecco enfrente a Bahía Basket. El ex NBA proveniente del Baloncesot Nacional Superior de Puerto Rico ingresará en lugar de Quinnel Brown.