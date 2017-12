Levantamiento Olímpico de Pesas

Expectativas 2018 en el cierre de año de Nahuén

Con podios en la Liga Patagónica de Levantamiento de Pesas y en los Nacionales, la Escuela Nahuén cerró el 2017. El entrenador Eduardo Nieva analizó los logros obtenidos y se refirió a las expectativas para el próximo año. Para el 2018 esperan que la disciplina siga creciendo con su incorporación a los Juegos EPaDe y ser sede del Nacional.

Los deportistas de la Escuela Nahuén junto a la cosecha de medallas y trofeos del 2017. 1 de 2 de 2

Durante el segundo fin semana de diciembre, en el gimnasio de la Escuela 18 de Septiembre de Punta Arenas, Chile, se desarrolló la III Copa “Alexis Nahuelquén” de Levantamiento Olímpico de Pesas.

La competencia, en la que también participaron representantes de Escuelas de Río Grande, dos Escuelas de Chubut y una de La Pampa, fue la última del año para la Escuela Nahuén de Río Gallegos que lleva adelante sus actividades en las instalaciones del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD).

La delegación estuvo integrada por ocho santacruceños que como resultado de su participación obtuvieron siete preseas de Oro y una de Plata.

Además, en el podio por equipos, el tercer puesto fue para Nahuén. “Hubo alrededor de 60 competidores, estuvo muy lindo el torneo, muy bien organizado y la pasamos bastante bien”, afirmó el entrenador Eduardo Nieva en diálogo con La Opinión Austral.





Competencias

Para la Escuela Nahuén, el calendario competitivo del 2017 concluyó no sin haber atravesado una extensa actividad durante todo el año.

La Escuela estuvo en cinco de las seis fechas de la Liga Patagónica de Levantamiento de Pesas. Abrieron el calendario de competencia en Rawson y luego viajaron a Tierra del Fuego. En La Pampa no pudieron presentarse por cuestiones económicas, posteriormente compitieron en Comodoro Rivadavia, y fueron anfitriones de una de las fechas para finalmente cerrar con el certamen en Punta Arenas.

Entre las actuaciones más destacadas, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, dos de sus levantadores se subieron al podio del Nacional, en Categoría Sub 17, donde Ramiro Marín fue campeón en Categoría +94 Kg. y Kevin Soto logró la medalla de Bronce en 77 Kg. mientras que Maxi Sánchez obtuvo la presea de Plata y Franco Tomasín la de Bronce en el de Nacional Mayores que se realizó en San Miguel de Tucumán.

Hubo además, representación internacional, ya que en agosto, Micaela Obando integró la Selección Argentina que participó en el XXVI Campeonato Panamericano que se desarrolló en Miami. Allí, la santacruceña tuvo dos tiros nulos, se ubicó novena en la Categoría +90 Kilos y los puntos acumulados aportaron para el octavo puesto en el que finalizó el equipo femenino.

Sobre el desempeño, el entrenador manifestó: “Si tengo que hacer un análisis, es más que positivo, Micaela con tan sólo 18 años fue a participar a un Panamericano de Adultos con muy poca experiencia, teniendo resultados muy positivos, sacando muchos puntos para la Argentina, así que la experiencia es impagable, un balance totalmente positivo”.

Además, agregó: “Para Maxi fue su primer torneo Nacional de Adultos, obtuvo una medalla de Plata es más que loable el trabajo y el esfuerzo que hizo, estudiando en la universidad, le conlleva muchas horas el estudio, se hace el tiempo para poder entrenar. Que él este pudiendo participar y hacer podio en su primer Nacional habla muy bien de sus capacidades y las condiciones naturales que tiene. Estoy muy contento con esos logros”.





Sumar practicantes

Durante el 2017, no hubo pesistas santacruceños en los Juegos Nacionales Evita ya que no contaban con deportistas de la categoría que estuvieran preparados para afrontar la competencia. Con el objetivo de continuar creciendo no sólo en calidad sino en cantidad, Nieva adelantó que esperan poder dar a conocer la actividad e invitar a más chicos y chicas a sumarse al deporte. “Queremos hacer la invitación a las escuelas, llegar a las escuelas y presentar la actividad si no hay un calendario escolar normal, va a ser un poco difícil pero lo vamos a intentar y vamos a ver qué resultado nos da la convocatoria para aumentar el número de participantes”, explicó Nieva quien lleva adelante la Escuela junto a Gerardo Salas.