Municipalidad

Sin novedades de reapertura para el Teatro Municipal

Si bien se preveía la reapertura del Teatro Municipal para el segundo semestre, a pocos días de finalizar el año no hay ninguna novedad al respecto, ni se han dado a conocer avances de obra. El director de Cultura, Julián Barabino, había manifestado a La Opinión Austral que la labor se realizaría con mano de obra municipal y colaboración de empresas.

El Teatro Municipal de Río Gallegos va a cumplir otro año más cerrado.

El Teatro Municipal de Río Gallegos se encuentra cerrado hace años y en el último tiempo se ha visto afectada su infraestructura y ni que hablar la fachada del edificio, la cual hace aparentar que éste parezca un espacio abandonado, que es el estado en el que todos los transeúntes que pasan por la avenida San Martín pueden dar cuenta.

En entrevista exclusiva concedida a La Opinión Austral por el director de Cultura del Municipio, Julián Barabino, a pocos días de concluir el primer semestre de este año, había manifestado que el área comunal que coordina trabajaba en la reapertura de este histórico lugar de la ciudad.

Dijo, también, que se preveía abrirlo en este segundo periodo de 2017 que está a pocos días de culminar. A la fecha no hay novedades sobre en qué quedó esta iniciativa de poder reabrir el teatro, ni tampoco noticias sobre sí se ha avanzado o no en cuanto a las obras y reparaciones edilicias que se requieren. En lo que fueron sus últimas declaraciones a este medio, el director de Cultura había enfatizado que el teatro se iba a poner en funcionamiento en el segundo semestre, o cuanto menos antes que concluya el año, “como sea”.

Además, comentó que la infraestructura del lugar está -o por lo menos estaba- completamente destruida, y puso como ejemplo la rotura de la calefacción y varias inundaciones que se sufrieron producto de esta problemática.

Sin dudas, que este es un espacio que toda la comunidad de Río Gallegos, principalmente del ámbito artístico, está aguardando que reabra, pero la realidad que atraviesa la Municipalidad en cuanto a lo presupuestario no le permite destinar fondos para ello.

Así también lo había dado a conocer Barabino, diciendo que el teatro no se arregla simplemente “porque no se destina un presupuesto para hacerlo, porque no lo hay”, y remarcó que tampoco lo hay para otras áreas municipales como la Dirección de Acción Comunitaria que encabeza Eduardo Murúa, asegurando que todos gestionamos con cero pesos”.