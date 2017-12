I Yenu Jono: capacitación en Buenos Aires

Baltazar se lució en la competencia de paracanotaje

Integrantes de la escuela de kayak de Río Gallegos, asistieron al curso de paracanotaje a cargo de Alejandro Druziuk en Buenos Aires. Allí, Baltazar -deportista con síndrome de Down- mostró sus destrezas y compartió una competencia en la que terminó tercero. José Jaramillo habló sobre la espectacular experiencia.

Baltazar hizo nuevos amigos. 1 de 4 de 4

En diálogo con LOA, José Jaramillo, referente histórico de la escuela de kayak I Yenu Jono (Mi amigo el mar), dio detalles del curso de paracanotaje desarrollado en la ciudad de Buenos Aires al cual pudo asistir.

La capacitación estuvo a cargo de Alejandro Druziuk, entrenador nacional de paracanotaje en Federación Argentina de Canoas.

“Gracias a una invitación que nos llegó medio de rebote -diez días antes- a través de un grupo de whats app que compartimos con la gente de Chubut, nos comunicamos con Alejandro y recibimos la invitación también para asistir al curso organizado por la Federación de Paracanotaje y salimos a conseguir pasajes. A través de los padres de Baltazar, que son integrantes de la Asociación que es para personas con síndrome de Down y por su intermedio conseguimos pasajes de la Cámara de Diputados, también conseguimos ayuda de Dante Melano algo de plata para solventar los gastos del pasaje para Gustavo Díaz que quisimos que también participara. Es el que está todos los días con los chicos que vienen a aprender, por eso consideramos que era más que importante que asista a esta capacitación. El encuentro fue nacional en el que provincias como Mendoza, Misiones, Catamarca, Córdoba, La Pampa, Chubut varias localidades de Buenos Aires que vienen trabajando hace tiempo con chicos con distintas condiciones especiales en el canotaje. Uno viene de esa experiencia con mucho espíritu renovado para seguir trabajando”.





Temario

Con respecto a los temas abordados durante la capacitación, Jaramillo explicó: “Empezó dando un pantallazo de cómo está el paracanotaje en el Argentina, los avances y compartió la capacitación un atleta olímpico Lucas Díaz que ante un accidente de motocross quedó inválido, se sumó a la actividad y ya estuvo compitiendo en los paralímpicos. Trabajaron con chicos con síndrome de Down, con disminuidos visuales. Una de las profesoras de la localidad de Las Flores, contó cómo trabaja con una chica ciega y cómo la fueron guiando para que pueda dominar la pala y dominar el kayak. Sin dudas, son experiencias que uno va sumando y aprovechando para contar las nuestras, porque con Claudia Galcerán en su momento con la Asociación Braile, en su momento hicimos una regata y la mayoría eran ciegos o con alguna dificultad visual, si bien nos pone contentos porque estamos trabajando igual a pesar de la lejanía de los centros de capacitación o de competencia, porque allá ellos se encuentran en distintas regatas en forma constante en cambio a nosotros se nos dificulta mucho todo. Fuimos con Baltazar porque le preguntamos a Alejandro a ver qué le parecía para que lo podamos ayudar. Cuando llegamos, había chicos con distintas discapacidades, que nos permitió observar cómo se ha adaptado el canotaje para que todos lo puedan practicar. Baltazar la pasó muy bien y volvió como muchas ganas de entrenar, competir. Fue como un click, el último día de la capacitación se hizo una regata y él terminó tercero representando a la provincia, era evidente su alegría y orgullo. En el norte del país están en constante competencia, el profe entrerriano llevó dos chicos y planificó toda una estrategia para la regata mientras que Baltazar tomaba mate, conversaba y jugaba. Después se sentó en el kayak y compitió. Sin dudas le hizo bien. Esperamos que este tipo de motivaciones no se corten. Conseguir dos pasaje a esta altura del año fue difícil, pero se juntaron todas las estrellas porque lo conseguimos”.





Mensaje de fin de año