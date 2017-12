Cuando los chicos sufren el fracaso de los adultos

Esta semana, el Consejo Provincial de Educación ratificó su decisión de mantener el doble calendario educativo para el ciclo lectivo 2017, que terminó el 22 de diciembre o lo hará el 31 de marzo, dependiendo de la cantidad de días de clases que tuvo cada alumno.

Esto que fue la solución que encontró el CPE para tratar de garantizar, -lo más posible- los días de clases, tiene varias aristas al descubierto. Una de ellas es aquella premisa de que quien termine en diciembre arrancará el 5 de marzo el ciclo siguiente y quien lo haga el 31 de marzo lo hará en abril. Esto que podrá ser para un grupo de alumnos, condena a otro a perder un mes de clases y los casos ya comenzaron a conocerse.

Chicos que terminaron jardín de infantes en diciembre y que el colegio donde tiene su vacante de primer grado, tiene el ciclo lectivo extendido, ya saben esas familias que sus hijos no tendrán su primer día de clases hasta abril. Igual pasó con aquellos chicos que pasan de séptimo a primer año. Y esta dicotomía, el Consejo Provincial de Educación aún no la aclaró.

Por su parte, los gremios docentes culminan este 2017 con paros, protestas y retención de tareas, y anticipan que comenzarán el próximo de la misma manera, arrancando por no respetar el calendario extendido y anticipando que se presentarán en las escuelas de acuerdo a lo que establece el acuerdo inicial, o sea el 14 de febrero y no el 1° como se les informó que deberán hacerlo.

La tardanza permanente en el pago de haberes y a la fecha del aguinaldo, ha sido el motivo fundamental para la constante retención de tareas de muchos docentes y la falta de convocatoria a paritarias, la de reiteradas medidas de fuerza.

Más allá de las disidencias, entre lo que el CPE crea que es lo mejor y lo que el gremio reclama, lo cierto es que lo que ha faltado de manera permanente es algo fundamental: el diálogo.

Santa Cruz ve el declive de su sistema educativo, atravesado por conflictos permanentes que autoridades y gremios no supieron resolver. El final del 2017 y el inicio de un 2018 con doble ciclo dejan a las claras esto: los adultos no supieron estar a la altura de las circunstancias que toda una generación de chicos y jóvenes demanda.

Familias que decidieron partir en búsqueda, no ya de un futuro mejor, sino una “educación” mejor para sus hijos o que tan siquiera tengan el dictado de clases asegurado, sumado a una finalización incierta y un comienzo aún más dudoso, son la prueba tangible que quienes tienen en sus manos desde un aspecto u otro la educación de los chicos santacruceños, han fracasado rotundamente en algo que es básico y fundamental: el ponerse de acuerdo.

Claramente las soluciones a las crisis, aún las más profundas, se dan cuando las mismas se plantean en conjunto y en temas que atañen a toda la sociedad, toda ella se encuentra comprometida en su superación.

Esto no pasa en Santa Cruz. El encono, desconfianza y recelo atraviesa la comunidad educativa, considerando a esta no sólo a los padres, alumnos y docentes, sino sumando las autoridades y lógicamente, a los gremios.

Son los adultos los que tienen la obligación de garantizar la educación de los más chicos, al hacerlo, avalan el crecimiento para las siguientes generaciones. El 2017 ha sido un año, prácticamente para el olvido, educativamente hablando, pero el problema mayor no es que los chicos no hayan alcanzado los contenidos mínimos necesarios para decir que superan el año lectivo, sino que los responsables de que eso suceda, no hayan encontrado el camino para decir que lo que ocurrió, no volverá a pasar. El año tan difícil no bastó para que los adultos reaccionen y den la voz de alto y planteen el barajar y dar de nuevo pensando sólo y únicamente en los únicos perjudicados de toda esta historia: los chicos.

Mientras esto no ocurra, no hay esperanza posible de que el contexto actual pueda mejorar lo suficiente, como para decir que algunas cosas no se repetirán, por el contrario, muchos acrecientan, cuasi resignados, la certeza de que el 2018 será una reiteración del actual y eso no beneficia a nadie, por el contrario, nos perjudica a todos, por aquello de que una sociedad bruta, es una sociedad que no avanza y si la sociedad santacruceña no encuentra rumbo en este sentido se condena a sí misma, de antemano.





PARA EL ANALISIS





Educación ratificó “doble calendario”

Este miércoles sesionó por segunda vez en el año el Consejo Provincial de Educación y se ratificó la resolución N° 2485/17 correspondiente al calendario escolar 2018. Así, docentes y alumnos que perdieron días de clases por el paro deberán reanudar sus tareas el primero de febrero y concluirán el ciclo lectivo el 31 de marzo del próximo año. Asimismo, también quedó vigente el calendario impulsado por el Ministerio de Educación que establece el inicio de clases el 5 de marzo del 2018.

De acuerdo a lo precisado por el CPE, “el expediente tratado fue la ratificación de la resolución N° 2485/17 correspondiente al calendario escolar 2018 que fue aprobado por mayoría, con los votos de los titulares del CPE, los vocales del Ejecutivo y el vocal por los Padres”.

Días atrás, Enrique expuso que el próximo ciclo lectivo “estará dividido en dos partes, hay alumnos y docentes que no lograron un piso mínimo (de clases) en el 2017 por las medidas de fuerza que regresarán el primero de febrero y concluirán el ciclo lectivo el 31 de marzo del 2018”. “Después, está la resolución 2485/17 que será implementada para quienes tuvieron clases normal o un porcentaje de medidas de fuerza que no afecta el recorrido académico de los estudiantes. Estos inician las clases el 5 de marzo”, indicó.

Ante esas decisiones el próximo año “habrá una convivencia del 5 de marzo al 3 de abril de los dos calendarios” por lo que habrá alumnos que realicen actividades escolares de continuidad, mientras que el resto realizará “un repaso, así el 3 de abril se ponen todos a punto y continúan el ciclo lectivo normalmente”.

Además, las autoridades educativas ratificaron el protocolo para suspensión de clases de los establecimientos educativos de la provincia de Santa Cruz (Acuerdo N° 32/17); el Diseño Curricular para la Formación Docente Inicial Profesorado de Educación Secundaria en Biología (Acuerdo 33/17); Trayecto Formativo de Especialización para el Sexto Año de las Escuelas Secundarias de la Modalidad Técnico Profesional (Acuerdo N° 34/17), entre otros proyectos referentes al funcionamiento del sistema educativo provincial.









Gremio docente rechazó la decisión del CPE

Según lo estipulado por el Consejo Provincial de Educación, el 1° de febrero debería continuar el ciclo lectivo 2017 “con carácter obligatorio”. Sin embargo, ADoSaC volvió a rechazar esas fechas y resolvió que se presentarán a trabajar recién el 14 de febrero.

“Rechazar el disciplinamiento que nos intenta imponer el CPE a través de un doble calendario, por lo cual se resuelve adoptar como fecha de presentación el día 14 de febrero de 2018”, dice uno de los puntos de la resolución del congreso docente.

Allí también decidieron un paro por 48 horas para el pasado miércoles y jueves. Exigieron que “se deje sin efecto el circuito administrativo y se abone inmediatamente el salario y el Sueldo Anual Complementario, más el incentivo docente adeudado.









En 2018 tampoco habrá paritaria nacional

Luego de que este año no se convocara a la paritaria nacional, el Gobierno de la Nación ratificó que seguirá el mismo camino para 2018. “Las paritarias deben darse en las jurisdicciones, con los reales empleadores”, expresaron desde Cambiemos.

En la antesala de las negociaciones salariales 2018, que deberán encarar los gobernadores con la mirada puesta en el inicio de clases, el mandatario chaqueño Domingo Peppo mantuvo un encuentro con el ministro de Educación nacional, Alejandro Finocchiaro.

Tras la reunión, el gobernador ratificó que la Casa Rosada sostendrá para el año que arranca su postura de que las paritarias con los maestros “serán responsabilidad de las provincias”.

Se trata de una estrategia inaugurada por el antecesor de Finocchiaro, el hoy senador nacional Esteban Bullrich, quien ya había dejado de lado la convocatoria a esa negociación.

Se recuerda que a partir de ese acuerdo salarial se fijaba un piso salarial para los maestros a nivel país, el que luego era aplicado en cada provincia.

La falta de una pauta orientadora desde Nación complicó este año las negociaciones entre los gobernadores y los maestros, derivando en un inicio de clases nuevamente signado por los paros en diferentes provincias.

La decisión generó un fuerte malestar en los sindicatos docentes nacionales, quienes lanzaron huelgas a nivel país, complementadas con marchas hacia el Ministerio de Educación de la Nación, para exigir que se abriera la mesa de debate salarial.

Pero además de lo salarial, los cinco gremios docentes nacionales buscan debatir con Nación, las políticas a aplicar en el sistema educativo argentino, pues hay diferentes sectores sindicales que denuncian que la educación por estos días atraviesa un “proceso de desmantelamiento de las políticas educativas nacionales que durante años promovieron la inclusión y la igualdad y han garantizado el acceso, la permanencia y el egreso del sistema educativo de miles de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que se encontraban en situación de vulnerabilidad social”.