La Liga

“Pato” Tabarez: “Siento que estamos para más”

Luego de la primera victoria como visitante de Hispano, “Pato” Tabarez brindó sus impresiones sobre el equipo y su actuación. “Creo que lo que nos diferencia de otros equipos es que sabemos nuestras limitaciones y tratamos entre todos de sacar el equipo adelante”, afirmó.

“Estoy muy contento con mi presente y el de mi equipo” sostuvo el 6 de Hispano.

Hispano despidió un muy buen 2017 de la mejor manera, venciendo como visitante a Quilmes. Luego del encuentro, Patricio Tabárez, uno de los hombres claves del plantel de Richotti, para conocer más sobre el momento del equipo y el suyo en lo particular.





¿Por dónde sentís que estuvo la clave para ganarlo?

Patricio Tabarez: La clave estuvo en la concentración y química que tuvimos. Somos un equipo que anota mucho porque nos prestamos la pelota y confiamos en nuestras individualidades, pero en defensa no respetamos o nos distraemos con las reglas defensivas. Este partido contra Quilmes estuvimos los 40 minutos atentos y llevando adelante el plan de juego que nos propone Richotti. Eso se notó y pudimos marcar una diferencia en el tanteador, ya que en ataque somos efectivos.





Están teniendo un promedio de goleo altísimo, pasando seguido los 90 puntos. ¿Qué han encontrado en ese costado para explicar el rendimiento?

P.T.: Para mí nos encontramos con esto de tener goleo tan alto, por características individuales no somos un equipo tan ofensivo, pero logramos no tener que depender de individualidades en el juego sino que las aprovechemos en función de sacar ventajas colectivas. Si bien tenemos a Larry que es nuestro as bajo la manga, no necesitamos darle la pelota y que lleve adelante la ofensiva. Por momentos, genera y por otros espera para definir. Sabe adaptarse y nos hace mejores a todos. También creo es mérito de Marcelo tener a toda la rotación con confianza y sabiendo que puede anotar.





De todas maneras, ¿pensás que el score alto es algo que pueden mantener con éxito durante la temporada o la idea sería diferente?

P.T.: Ningún equipo se propone jugar a score alto, el juego te lo va dando y el equipo va mostrando sus características. La realidad es que si mejoramos nuestra defensa podríamos ganar más partidos y escalar más en la tabla. En esta Liga se necesita defender para pelear por cosas importantes.





Se terminó el 2017 para Hispano ¿con qué balance te quedás de la temporada hasta ahora, sumándole el Súper 20?

P.T.: Estoy muy contento con mi presente y el de mi equipo. Jugamos un Súper 20 de menos a más y quedamos a un paso de sacar a Bahía en playoffs. Ahora en la Liga tenemos una identidad y sabemos a lo que jugamos. Creo que lo que nos diferencia de otros equipos es que sabemos nuestras limitaciones y tratamos de entre todos sacar el equipo adelante, cada uno empujando desde su lado. El balance es más que positivo, pero siento que estamos para más. Tenemos más para dar.





En lo personal se te nota muy bien, con muchísima confianza. ¿Sentís que estás en el mejor momento de tu carrera?

P.T.: Estoy tratando de ser lo más regular posible y sumando siempre para el equipo. A diferencia de mis anteriores años en Liga con Obras, soy un relevo que tiene que jugar y aportar siempre. Con respecto a la confianza, Marcelo nos la da a todos, después queda en cada uno creérsela y cuando le toca tomar decisiones en la cancha, estar preparado. Soy un tirador y hay que estar con la cabeza siempre fría. Cuando errás no sos el peor, ni cuando metés sos Curry. Trato de tener esa mentalidad para mejor como jugador. También defensivamente siento que he crecido mucho después de mi paso por Unión. (Fuente: Básquet Plus)





TABLA DE POSICIONES

POS CLUB PJ PG PP %PG

1 San Lorenzo 7 6 1 85,7

2 Atenas 7 5 2 71,4

3 Ferro 6 4 2 66,7

4 Instituto 8 5 3 62,5

5 San Martín 5 3 2 60,0

6 Obras 7 4 3 57,1

7 Quimsa 7 4 3 57,1

8 Gimnasia (CR)7 4 3 57,1

9 La Unión 7 4 3 57,1

10 Peñarol 6 3 3 50,0

11 Quilmes 6 3 3 50,0

12 Argentino 6 3 3 50,0

13 Estudiantes (C)4 2 2 50,0

14 H. Americano 7 3 4 42,9

15 Regatas 7 3 4 42,9

16 Weber Bahía 7 3 4 42,9

17 Boca Jrs. 6 2 4 33,3

18 Olímpico 7 2 5 28,6

19 Salta Basket 6 1 5 16,7

20 Comunicac. 7 1 6 14,3