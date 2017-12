Liga de Fútbol Sur

Mauricio Cherbucov habló del trabajo en la filial de El Calafate

Mauricio Cherbucov, ligado desde hace muchos años al fútbol federado, elaboró un detalle del trabajo realizado con la filial de la Liga Sur en El Calafate. Ante todo agradeció a las personas que confiaron en él y destacó el crecimiento en el nivel y cantidad de deportistas que apuestan al juego de proyección.

Durante el transcurso de la semana, Mauricio Cherbucov, apasionado dirigente del fútbol en la provincia, fue figura constante en el crecimiento del juego federado. Vive en El Calafate y desde allí ha batallado por mantener el ánimo de quienes están convencidos de que desde el sur puede surgir un equipo con proyección.

“Muchas gracias a las personas que me acompañaron en el reconocimiento que me hizo la Liga de futbol Sur El Calafate por haber sido el primer presidente de la Liga A.F.A. y creador de la misma para El Calafate” manifestó y destacó: “Quiero recordar a la Liga de Río Gallegos que fue quien me convocó y ayudó. A Pablo Perea, Jacinto Cáceres, Romualdo D’andrea y Panero. A mi club Lago Argentino que por tener Personería Jurídica permitió la incorporación y afiliación de clubes como Juveniles, Newell’s, Juventud Unida, Esperanza, Argentinos del Sur y Gendarme Amarilla. A los dirigentes de esa época, a los árbitros. Quiero reconocer al ‘Chino’ Alegre, a Néstor Méndez que fue entendiendo que era necesario construir el ‘Picho’ Gómez. A mis familiares y amigos de verdad, a mi señora e hijos que siempre bancaron el hacer para el fútbol y el deporte. Hoy se van los años y con errores y tal vez con algo de acierto solo intenté y agradezco a los que me acompañaron hacer un poco por este pueblo”.





Balance anual

El detalle de lo hecho, durante este año de gestión fue:

“Por primera vez, se organizó en la categoría sub. 9 un torneo local, con la participación de 31 equipos. El mismo fue bajo las reglas de FutSal y supervisado por árbitros y tribunal de penas de la Liga de Fútbol Sur. También en esta categoría se organizó en nuestra localidad la primera edición Copa Máster, homenaje a Septimio Mancilla.

En la categoría sub. 11 y sub. 13, se jugó un torneo local con la participación de 14 equipos.

Entre ellos la localidad de Tres Lagos.

En categoría sub. 15, participaron 6 equipos en la etapa local, clasificatoria al torneo patagónico.

La Sub. 15 FutSal AFA; en el que participaron Comisión Atlética Juveniles y CD Esperanza en la ciudad de Ushuaia (Tierra del Fuego).

Los equipos de la categoría sub. 17, jugaron la etapa local, a dos rondas. Con la participación de 5 equipos, el campeón y subcampeón nos representaron en el torneo patagónico, desarrollado en Río Turbio; logrando el equipo Moyejas B el torneo.

Para la categoría femenino, se organizó un torneo con la participación de 10 equipos. A una ronda, consagrándose campeón El Ciclón, subcampeón CSDLA, tercer puesto Quilmes FC, cuarto puesto Castañares FC. El campeón nos representó, por primera vez en esta categoría, en el torneo patagónico FutSal AFA en la ciudad de Bahía Blanca.

Los de la categoría B, se disputaron dos torneos (Apertura y Clausura) jugando 16 equipos por zonas, el primer campeón apertura 2.017 Napoli B, logrando el ascenso directo a la categoría A temporada 2.018. El campeón torneo clausura fue Club Deportivo Tres Lagos, logrando el ascenso directo a la categoría “A” temporada 2.018.

Los de la categoría A, tuvieron dos torneos (Apertura y Clausura). El campeón del Apertura equipo Moyejas A, campeón torneo clausura equipo Nápoli AFC. Moyejas A representarán al Departamento de Fútbol Sala de la Liga Sur AFA filial El Calafate en la Copa Máster que se disputará en la temporada 2.018, fecha a confirmar, en Viedma, provincia de Río Negro. Nápoli FC en el torneo patagónico de clubes campeones, a jugarse en la ciudad de Río Turbio, también con fecha a confirmar.

Se participó en el torneo de selecciones patagónicas, ciudad de Río Grande con equipos de la categoría Primera A.

El equipo Moyejas B, participó en la ciudad de Río Gallegos, en eliminatoria triangular, para clasificar al torneo patagónico, realizado en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Organizamos y fiscalizamos la primera edición Copa Máster – federación patagónica de FutSal AFA en reconocimiento a Javier “Gochocho” García, desarrollada en el gimnasio Palos Gruesos de El Calafate con la participación de tres equipos locales: Bronco FC – Moyejas A – Napoli FC, junto a equipos de: Ushuaia, Río Grande, Río Turbio, Río Gallegos, Viedma, Las Heras y San Carlos de Bariloche. En el torneo se realizó la primera capacitación a árbitros de El Calafate y de las ciudades mencionadas, a cargo de Juan Carlos Sciancalepore y Pablo Zecchillo.

Se realizaron reuniones de la federación patagónica a las cuales asistimos en las ciudades de: Capital Federal, Buenos Aires, Río Grande en Tierra del Fuego, San Carlos de Bariloche y El Calafate.

Participamos de la capacitación desarrollada en Tierra del Fuego, a cargo de Javier Lozano, presidente de la federación española de FutSal junto a Diego Giustozzi, director técnico selección argentina de FutSal, último campeón del mundo.

Organizamos para todos los dirigentes, entrenadores y responsables de FutSal El Calafate, la primer capacitación “técnica, estrategia y juego”, a cargo de Martín Bonvehi (Ushuaia) con una concurrencia aproximada de más de treinta personas.

Se jugó una doble fecha de la categoría B, en la pequeña localidad de Tres Lagos con la presencia de 8 equipos.

Todos los torneos realizados en la localidad llevaron el nombre Copa 20 años de fútbol federado –Liga de Fútbol Sur El Calafate – AFA”.





Despedida

Para finalizar, indicó: “Un saludo para todos, después de muchos meses de arduo trabajo, con errores y aciertos teniendo en cuenta que el FutSal es una disciplina deportiva muy ligada a la familia, desde los más pequeños y hasta los mayores, femeninos y masculinos. Siempre tratamos de hacer prevalecer la sana competencia y el respeto por el juego. En estas tradicionales fiestas de Navidad y año nuevo, les deseamos a todos los futsaleros lo mejor. Un fuerte abrazo, Departamento de Fútbol Sala El calafate”, concluyó.