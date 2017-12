Seguridad Vial

María Sanz: “El objetivo es preservar la vida ante cualquier siniestro”

Enmarcado en la campaña “Verano Vivo 2017-2018”, la titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial contó detalles sobre el operativo vial que se realizará durante el receso estival en las rutas de Santa Cruz. “Sumamos coordinación y optimizamos el recurso que teníamos”, indicó Sanz.

Personal de la Subcomisaría Ramón Santos realizando controles. 1 de 2 de 2

El pasado martes 20 se lanzó la campaña provincial “Verano Vivo 2017-2018”, la misma tiene como fin realizar, de manera organizada, un trabajo mancomunado entre diferentes áreas que componen las fuerzas de seguridad en distintos puntos de Santa Cruz.

Tal como lo informó La Opinión Austral, desde el martes comenzaron a apostarse en destacamentos y comisarías con acceso a las diferentes rutas operativos preventivos, con el fin de aconsejar y dar recomendaciones a los ocasionales automovilistas.

En este contexto, en la jornada de ayer, María Sanz, titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (A.P.S.V.), dialogó con LU12 Radio Río Gallegos y contó detalles sobre los operativos preventivos, “están a full en varios puntos de la provincia, la idea es mejorar lo de años anteriores” comenzó diciendo.

“Desde el 2014, el año que lo implementamos, el programa ha dado buenos frutos, hay que recordar que en el 2015 también se hizo, pero desde el 2016 se decretó y se formalizó para que sea permanente todos los años”, detalló Sanz y fundamentó: “involucra a todos los vecinos, es una tarea que nos llevó todo el año hacerla, este año tenemos el Observatorio Vial Provincial, que nos permitió analizar algunas cosas y poder mejorarlas”.

Por otro lado, la funcionaria indicó la posibilidad de implementar un programa similar a Verano Vivo, pero durante la etapa invernal: “si funciona en verano seguro también lo vamos a poder implementar en invierno, estamos en el proceso de distribución de los elementos, los chalecos y bandoleras, por lo pronto estamos en la etapa de empezar a dotar a los vecinos que circulen por las rutas, parasoles, chalecos y bandoleras para que, en caso de que desciendan de sus autos, se los coloquen y sean visibles para el resto de los automovilistas” dijo Sanz, y comentó que: “situación similar que hicimos en la madrugada en la peregrinación, cuando le dimos chalecos refractantes a los chicos que iban caminando o en bici para que sean identificados”.

Respecto a quienes integran y coordinan los trabajos operativos y logísticos, la titular de la APSV comentó que el trabajo es “coordinado por el personal operativo y el civil que trabaja con nosotros en la agencia, pero también trabaja con nosotros el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, Salud, son áreas que están incluidas durante la campaña” comentó.

Por otro lado remarcó que la APSV cuenta con una unidad móvil especializada en materia de Seguridad Vial en la que viajará “personal de Tránsito Policial y de nuestra agencia, se van a ir moviendo por los lugares requeridos, a partir de la semana que viene vamos a tener presencia en las rutas nacionales Nº 3, Nº 40 y en la Provincial Nº 5”, adelantó.

Asimismo, Sanz comentó que habrá un trabajo coordinado con las comisarías que tienen jurisdicción en las rutas, tales como la Comisaría de Güer Aike, Cabo Enrique Grippo o Ramón Santos, “tenemos una coordinación con comisarías que tienen jurisdicción en las rutas, la idea es que sea por horarios para que no paren a la gente cada dos horas en cada puesto”, y se refirió al caso particular de Ramón Santos, que en su momento se vio casi destruida por las inundaciones de la zona: “esa dependencia sufrió mucho, los policías nuevamente pudieron levantarla y hoy están infraccionando y realizando controles todo el tiempo, hay que tener en cuenta que es un paso masivo que va y viene gente todo el día, hay que trabajar todos los días y viajar de Caleta a Comodoro, por otro lado está el transporte que también es importante el flujo del mismo”, indicó Sanz.

En sintonía, la subsecretaria remarcó que en el caso de Comandante Luis Piedra Buena “además de Verano Vivo, ellos crearon en su jurisdicción el programa ‘Verano Seguro’, adherido al nuestro que es a nivel provincial”.

Sanz realizó un balance sobre el programa que se realizó durante el año: “tuvimos un buen resultado, en el año tuvimos un sistema similar y hemos constatado que da resultados, la gente es más precavida, que entienda que esto es para cuidar su vida, que sea educada con respecto a las leyes de tránsito”.

María Sanz comentó sus expectativas en relación a la campaña estival: “el objetivo final del equipo es preservar cualquier tipo de siniestro que sea evitable, y si no es evitable que sea minimizado para que no sea fatal, hay que recordar que todos tienen que usar cinturón de seguridad, hay que respetar la cantidad de gente dentro de los vehículos, en el caso de que haya más personas dentro del vehículo no pueden continuar viaje, y se les hace una infracción, los vecinos tienen que tener conciencia de las velocidades máximas y mínimas, hay que recordar la ley de alcohol cero, este año se sumó a la campaña porque ya está reglamentada, la idea es preservar la vida, tener un tránsito seguro, que la gente disfrute el verano, nosotros hemos optimizado el recurso que tenemos y lo distribuimos mejor”, indicó la funcionaria.





Distribución

Cabe recordar que durante el desarrollo de la campaña “Verano Vivo 2017-2018” se distribuirán a lo largo de la provincia en materia preventiva: 15 mil parasoles, 3 mil bandoleras, 3 mil chalecos refractivos, 3 mil balizas de seguridad y en todos los controles viales estará el tráiler de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Es importante mencionar que la totalidad de la financiación de los componentes de “Verano Vivo 2017-2018” fue gracias a los aportes del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Esta Campaña está enfocada a trabajar en las historias cotidianas, sensibilizando a la sociedad acerca de los peligros reales a los que se enfrentan y los modos de prevenirlos. Este programa se basa en cinco ejes fundamentales que concentran los motivos de siniestros con mayor cantidad de pérdidas de vidas humanas: respetar las velocidades máximas, no consumir alcohol antes de conducir, usar siempre cinturón de seguridad, usar casco si conduce motocicleta o cuadriciclo, y no usar telefonía celular mientras maneja.





Estrellas Amarillas

Para concluir, María Sanz dejó de lado su rol como funcionaria provincial y comentó actividades que realizarán con la gente de la agrupación Estrellas Amarillas, entidad de la que es referente.

“Ahora vienen las fiestas, la gente va a salir a las rutas, las fiestas son para festejar, le vamos a pedir a la gente que, si va a tomar alcohol, sea respetuosa de las leyes y no maneje”.

En paralelo indicó que durante este mediodía se apostarán en inmediaciones de Kirchner y San Martín para entregar estrellitas amarillas para colgar en el arbolito, “son estrellitas que los chicos hicieron con mucho amor” y, cerca de las 3 de la tarde, “vamos a ir a la avenida Balbín a la altura de Vesprini para pintar la estrella de Matías Ríquez”.