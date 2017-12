Campeonato de Karting

Los mejores pilotos del año alzaron los trofeos

Por el Gran Premio Coronación 2017, se corrió la octava fecha del Campeonato de Karting. El último compromiso del año en el trazado de Caleta Olivia se desarrolló con un buen número de máquinas. A Leandro Alvarez, campeón en 110cc Potenciado, se sumaron Mariano Lacrouts en 50cc, Julián Gutiérrez en 110cc Estándar y Mauricio Vidal en 200cc.

El domingo pasado se corrió, en el kartódromo de Caleta Olivia, la 8va y última fecha del Campeonato Anual de Karting, donde se dieron a conocer los campeones de cada una de las categorías.

En esta oportunidad se corrió la última fecha por el Gran Premio Coronación 2017, auspiciado por la Comisión de Fomento de Cañadón Seco.

Alrededor de 115 vehículos fueron de la partida a lo largo de todo el campeonato y esta última fecha no fue la excepción, con una gran participación de pilotos y también del público acompañando de buena manera.

Cabe recordar que en la 7ma fecha, disputada más de un mes atrás, se había conocido al primer campeón, que había sido Leandro Alvarez de Puerto Deseado en la categoría 110cc Potenciado. En la categoría 50cc, el campeón fue Mariano Lacrouts, quien venía siendo el líder del torneo hacía varias fechas atrás. Luego de su victoria, el joven Mariano comentó: “Se siente mucho orgullo y me siento muy agradecido por toda la gente que siempre me viene a ver. Esto es dedicado a toda mi familia que siempre me apoya. No fue nada fácil porque hay chicos que manejan muy bien y cuesta ganar”.

En 110cc Estándar, Julián Gutiérrez pudo alzarse con el trofeo mayor. “Todo esto fue gracias a mi papá. No fue nada fácil, empezamos mal el año y fuimos remontando poco a poco”, comentó muy emocionado el joven piloto.

Por último, en la categoría 200cc, Mauricio “Mono” Vidal del SGA Team fue el ganador de este torneo. “Estoy muy agradecido, me emociono porque este es el trabajo de todo el año, de esfuerzo y dedicación. Hoy se demostró que estamos a la altura de cualquier competencia, contra una estrategia de rivales que corrieron una buena carrera, pero nosotros no nos dimos por vencidos”, remarcó Vidal.

De esta manera, el Auto Club Caleta Olivia cerró sus actividades anuales, donde tuvo presencia casi todos los fines de semana con las actividades de karting, automovilismo y picadas. (Fuente: Patagonia Deportes)