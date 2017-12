Fútbol de Primera

Alvarado: “Fue un buen año deportivo”

En su visita a El Calafate, el futbolista repasó su año deportivo.

El futbolista calafateño Pablo Alvarado está pasando unos días de descanso en la ciudad que lo vio nacer, ya que cada vez que puede, se escapa unos días a su ciudad. Durante ese descanso habló con FM Dimensión.

“Como siempre que puedo, vine unos días a mi lugar donde nací para visitar familia, amigos y recorrer el lugar; cada vez que puedo me vengo, porque es el lugar donde más cómodo me siento”, manifestó.

En la entrevista radial se le pidió un resumen de este 2017. “Este año lo arranqué en Godoy Cruz y como el campeonato se demoró en empezar y con ese problema de si empezaba o no, me llaman de Defensa y Justicia, me llama el técnico que era Beccacece y como quería volver a Buenos Aires, me sumo a ese plantel y nos fue muy bien porque el equipo estuvo en un lugar que nunca estuvo, jugamos la Copa Sudamericana, el campeonato, algo que nunca jugó un club como Defensa y Justicia antes. Pero a mitad de año el equipo se desarmó, el técnico se fue a la Selección Argentina, se vendieron varios jugadores y ahí el rendimiento del equipo bajó un poco, porque cerrando el año terminamos bien, así que fue un buen año deportivo”.

También en el programa “Marathon Deportiva” se le consultó si terminó con una lesión y manifestó que “en los últimos tiempos me agarró una fascitis plantar y es una lesión que tarda mucho en curarse, se cura a medias, jugué así todo el tiempo y en las últimas fechas estuve más complicado y no jugué. Durante el torneo estuve jugando con eso y es incómodo, pero al menos me dejó jugar”.

También habló sobre su futuro y señaló que “volvemos a los entrenamientos el 4 de enero, pero la verdad es que tengo ganas de ir a otro lugar y ahí estamos viendo otras cosas y posibilidades de cambiar”.





Otras opciones

Justamente sobre este tema, se le consultó la posibilidad de ir a jugar al fútbol de Bolivia y comentó que “la verdad es que me llamaron de un club grande de ahí, que juega Libertadores y todo, pero la verdad es que prefiero en este momento otra cosa. Tengo unas chances de ir a Chile o México y por eso quiero agarrar una de esas dos opciones. Pero es verdad, me llamaron de The Strongest, que es un equipo grande y nunca le cierro la puerta a nada, pero hoy prefiero ir a otro lado”.

En este momento el pase es de Defensa y Justicia, que en caso de salir algo podría rescindir el mismo para ir a otro club.

En el final, Alvarado expresó “gracias por la entrevista, siempre sigo el deporte y las noticias de El Calafate por Ahora Calafate y me pone muy contento, re feliz por todos los chicos y chicas que nos representan a El Calafate y ojalá puedan tener el apoyo en el deporte, que tanto ayuda a los jóvenes con todos los problemas y flagelos que hay hoy, y la verdad que el deporte es una salida buenísima”.