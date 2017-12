Caleta Olivia

Presentaron obra literaria de autoría de docente local

Se presentó ayer el libro denominado “los chicos lejos de los libros o en las escuelas los libros lejos de los chicos” escrito por la docente María de los Angeles Mansilla de Caleta Olivia. Se trata de una propuesta que es acompañada desde el Municipio y que busca facilitar estrategias y dispositivos para que el alumno pueda apropiarse de una mejor alfabetización.

La autora del libro dijo sobre su obra que “muchas veces en reunión de colegas nos planteamos qué pasa que nuestros chicos no leen, este libro intenta generar un espacio de reflexión sobre si realmente los niños no leen, o es que desde nuestro rol como docentes no estamos generando propuestas para acercarlos a la lectura”.

“La intención -agregó- no es dar recetas, sino simplemente que aquel docente que lo pueda leer se pueda cuestionar y generar un click, y que como docentes empecemos a reflexionar sobre nuestro rol”, resaltando que “este libro es parte de un trabajo que hice en una especialización y me pareció muy rico que se pudiera ofrecer a los colegas”.

El libro se editó en 2016 por la editorial “DUNKE”, cuenta con 200 ejemplares y su valor será de 100 pesos.