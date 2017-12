Seguridad Vial

Se lanzó la Campaña Provincial “Verano vivo 2017-2018”

En la tarde de ayer se llevó a cabo en el salón Auditórium del Complejo Cultural, el acto del lanzamiento oficial de la campaña de Seguridad Vial “Verano vivo 2017-2018”. El acto fue encabezado por el ministro de Gobierno Fernando Basanta y acompañado por funcionarios provinciales.

Cerca de las 17 horas de ayer, personal policial, de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y de Protección Civil se apostó en inmediaciones del Complejo Cultural para mostrar todo el equipamiento que utilizarán en los controles estivales en las distintas rutas de la provincia.

Ya dentro del recinto se llevó adelante el acto protocolar, con presencia de funcionarios provinciales e integrantes de las distintas fuerzas de seguridad.

En el transcurso del acto, el ministro de Gobierno, Fernando Basanta, se dirigió a los presentes y en primera instancia puso de manifiesto la importancia de la institucionalización de políticas públicas destinadas a la comunidad. En ese contexto, expuso que desde el inicio de la gestión y junto a la subsecretaria de Agencia Provincial de Seguridad Vial (A.P.S.V.), María Sanz, se abocaron a trabajar en lo que respecta a seguridad vial. Asimismo, el ministro recalcó que es difícil gestionar con los recursos con los que contaba y cuenta el Estado Provincial. “En este punto me voy a permitir parafrasear a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no fue magia, y la verdad que no fue para nada magia, ver cómo encontramos la provincia, pero más allá de todo estamos para trabajar y eso es lo que nos propusimos”, remarcó.

En relación la Campaña “Verano vivo 2017-2018”, el ministro de Gobierno expuso que la misma se implementó a través de un decreto con fechas concretas, “Es así que lo que se hace específicamente es aunar los recursos con los que cuenta la provincia, lo que implica que nos tengamos que sentar a planificar con todos los estamentos del Estado Provincial y Nacional que tienen jurisdicción en Santa Cruz. Asimismo se pone en el diagrama de la planificación a la Agencia Provincial de Seguridad Vial para que tenga el lugar que le corresponde. De ese modo, también se articula con nuestra Policía, la cual cuenta con una mayor cantidad de recursos humanos en todas las localidades. Por otra parte, se requiere aunar esfuerzos con Vialidad Provincial que tiene la responsabilidad del mantenimiento de nuestras rutas y se preocupa por la seguridad vial”, explicó.

Además de Basanta y Sanz estuvieron la ministra secretaria general de la Gobernación, Claudia Martínez; el secretario de Seguridad, Lisandro De la Torre; el secretario de Interior, Martín Chávez y el comisario inspector Miguel Lucio Villarroel, quien estará a cargo de la coordinación general de la campaña.





