En la noche del lunes, en el gimnasio de la Escuela Primaria Nº 55 “Vapor Transporte Villarino”, la Escuela de Básquet Los Tigres realizó su cierre de actividades. Con la colaboración de todos, el gimnasio se engalanó de naranja y negro para una cena que incluyó reconocimientos y baile. Cebollitas, Mini y U15 recibieron sus diplomas y medallas por la actividad deportiva desarrollada durante el año. Además, la Comisión de Padres realizó una entrega de obsequios a los profesores Martín Aloy y Marisa Astete y las Mami Básquet realizaron un reconocimiento a Roxana y Margarita, quienes colaboran diariamente con el club. Las Mami Básquet no quedaron afuera de los reconocimientos y recibieron sus medallas y diplomas.

Entre las actuaciones más destacadas en su tercer año de existencia, Los Tigres alcanzó el segundo lugar en su conferencia en el programa NBA Jr., que convocó a niños y niñas de 11 y 12 años y tuvo como objetivo promover el deporte de la naranja. Por otra parte, el quinteto masculino logró el subcampeonato en la categoría U13 de la Liga de Básquet Riogalleguense (LiBaR).

Al respecto, el profesor Martín Aloy manifestó a La Opinión Austral: “Tenemos cerca de 100 chicos, incluido también el grupo de Mami Básquet, tenemos un grupo muy numeroso en cada categoría y el año que viene incorporaremos más categorías, si Dios quiere. Lo que más destaco es la competencia que tuvimos, que fue el Torneo NBA Jr., la LiBaR y diferentes viajes que hicimos a otras localidades”.

Sobre la cordialidad que se vive en la escuela, el entrenador señaló: “Lo rescatamos mucho todo el tiempo, es un proyecto que comenzó con un objetivo social para contener a los chicos y tenerlos en este deporte que es una disciplina que practicamos, pero en realidad lo que queremos es que se integren y puedan desarrollar algún tipo de deporte. Gracias a Dios nos acompaña el grupo de padres, el grupo de profes y el grupo directivo de la escuela”.





Consultado sobre las participaciones que prevén para el próximo año, sostuvo: “Estamos pensando jugar la LiBaR, pero también la competencia que hay en la Liga Centro, esperemos expandirnos y poder competir en otras ligas, lo que nos va a permitir tener más juego. Nos encontraremos a mitad de febrero para empezar la pretemporada con los más grandes, los más chicos y también volver al ritmo”.

Finalizando, agregó: “Lo que destaco siempre es el trabajo en conjunto entre todos, profes, directivos, papás, porque es un trabajo en conjunto, si no nos ponemos de acuerdo no se logran objetivos grandes y esto es gracias a todos, cada uno puso su granito de arena. Quiero agradecerles a los directivos porque nos apoyan, nos dan espacio, nos dan lugar y eso es fundamental, si no tenemos este espacio, se haría muy difícil realizar esto”.