Menna: el Consenso Fiscal evita la armonización de la CPS

Anoche la Cámara de Diputados de la Nación ratificó el Consenso Fiscal. En Santa Cruz, el mismo quedó pendiente, por pedido de los jefes de bloque y ante el reclamo de los gremios. Ayer el diputado por Río Turbio sostuvo que el pacto tiene varios puntos “que son beneficiosos” y que debe ser “estudiado por todos”, aclarando que no está atado a la reforma previsional que se aprobó en el Congreso.

Anoche la Cámara de Diputados ratificó el pacto.

Este martes, el diputado Darío Menna, (FPV-Río Turbio) analizó el pacto de Consenso Fiscal que acaba de ser ratificado por el Congreso de la Nación y que Santa Cruz, firmante del mismo, debe hacer lo propio en la Cámara de Diputados Provincial.

El legislador indicó que existen varios puntos beneficiosos a tener en cuenta para la provincia e interpretó el pacto como “un paso más para evitar la armonización de la CPS”.

Explicó también que el bono de compensación por el desistimiento de los

juicios –que establece el acuerdo- permitirá que Santa Cruz ingrese al mercado de capitales.

En consideración a esto, para Menna, el pacto “tiene que ser estudiado por todos los diputados, ya que no está atado a la reforma previsional que se trata en el Congreso de la Nación”, y agregó que “uno de los puntos importantes es

el bono de compensación por el desistimiento de los juicios por 1.700 millones de pesos, que nos va a permitir algo que la Nación nunca nos autorizó, que es ingresar al mercado de capitales”.

El diputado sostuvo que lo que se debe analizar con cuidado es si el mismo “es conveniente por la delicada situación fiscal de nuestra provincia”.

Pero igualmente aclaró que “este Consenso no decidió el tema jubilatorio, por eso no hay que confundir a la gente”, planteó, saliendo así al cruce de los gremios que así lo afirman y agregó que, por el contrario, “a partir de este consenso se establece un paso más para evitar la armonización de la Caja de Previsión Social. En un capítulo de ese acuerdo lo que se establece no es ni más ni menos que la no penalización a aquellas provincias que no han transferido, por eso reitero que hay que leer y analizar el acuerdo, porque tiene puntos a favor y en contra como toda negociación”.





Compensación

En el punto de los juicios contra el Estado, “las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales relativos al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de recursos y a transferencia de competencias, servicios o funciones, por hechos o normas anteriores a la vigencia de este consenso. En compensación de las provincias, se

prevé la entrega de un bono a repartir por sistema de coparticipación desde 2019 –para Santa Cruz significan 1.700 millones de pesos-. Y sobre el Fondo del Conurbano, por la eliminación de la asignación específica contemplada en el art. 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, la Nación se compromete con las provincias a que el impacto sea neutro”, explicó el legislador.

“Este consenso debe debatirse con todos los legisladores y espero que todos los integrantes de Cambiemos participen en estas discusiones y estén a la altura de las circunstancias”, concluyó.