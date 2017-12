Repercusiones tras la reforma previsional

Carlos Schmid: “se votó una medida antipopular”

Juan Carlos Schmid.

Uno de los triunviros de la Confederación General del Trabajo (CGT), Juan Carlos Schmid aseguró que la aprobación de la ley de reforma previsional implica una medida “antipopular”, aunque agregó que “si la institucionalidad ha tomado esta decisión hay que respetarla”.

En sus declaraciones a radio La Red, Schmid también confirmó que la medida de fuerza convocada el lunes por 24 horas por la central obrera finalizó en el mediodía de ayer.

Asimismo, dijo que el paro y la actitud de algunos gremios que decidieron no acatar la medida de fuerza abre un debate interno en el seno de la CGT: “han habido deserciones en algunas organizaciones sindicales y diferencias, con lo cual esto abre un debate interno en la CGT”.

En tanto, al ampliar sobre su opinión sobre los cambios en la ley jubilatoria agregó que “lamentablemente lo que se ha votado genera una serie de interrogantes alrededor de las demandas judiciales y una situación que va a generar todo tipo de rechazos”. Sin embargo, insistió que “si hay una institucionalidad que ha tomado esta decisión, hay que respetarla”.

En otro orden, al opinar respecto de los episodios de violencia vividos el lunes alrededor del Congreso Nacional, indicó: “yo no pienso mezclarme en este tipo de acciones para nada, porque nos guste o no nos guste el sistema institucional debe seguir funcionando, porque si no es la ley de la selva”.

“Yo no estoy de acuerdo en ir a romperle la cabeza a otro argentino, que incluso puede vivir en mi mismo barrio, simplemente porque está cuidando el orden público”, manifestó Schmid.

Al referirse a los grupos que generaron desmanes y destrozos, Schmid dijo que “ellos no hablan en nombre de la mayoría, es una minoría mezquina que distorsiona todas las acciones que lleva adelante el pueblo”. Al ser consultado respecto de si la aprobación de esta norma previsional implicaba un cambio en el diálogo CGT- Gobierno, el líder sindical manifestó que “el diálogo con el gobierno es un diálogo que tiene puntos de encuentro, y puntos de alejamiento. Nunca estuvimos en la misma vereda, simplemente porque ellos representan el interés general y nosotros el interés de los trabajadores, y esto es lo más natural del mundo”.