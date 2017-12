Copa Ciudad

Pesca y kayak para disfrutar en familia

Ayer, en el marco de los festejos por el 132° aniversario de la capital, hubo más propuestas deportivas gestionadas desde la Dirección de Deportes Municipal, entre ellas el torneo de pesca que convocó a 494 pescadores y la travesía en kayak. En ambas, la familia tuvo mucho de protagonismo.

El día del aniversario de Río Gallegos tuvo entre sus propuestas el torneo de pesca. Un total de 494 pescadores entre adultos y jovencitos se acomodaron, uno al lado de otro por la costa, con sus latas y cañas desde el frente del club CeMA hacia el sector de la Fuerza Aérea. En muchos casos, fueron familias completas las que se tentaron con los premios que consistían en dinero en efectivo y más que nada en la oportunidad de ganarse uno de los 5 corderos que fueron sorteados entre participantes y colaboradores.

‘Peco’ Benegas, trabajador municipal, fue uno de los responsables de que todo resulte un verdadero éxito. Organizador desde hace años de este tipo de eventos, llevó su propuesta a Leonardo Roquel, director de Deportes y la respuesta fue gratamente favorable.

Benegas, en contacto con LOA, destacó su agradecimiento a todos los colaboradores y en forma especial al personal de Prefectura Naval Argentina y a la Dirección de Pesca que fue la entidad que otorgó el permiso para que toda la gente que quisiera pudiese disfrutar al borde de la ría. El clima no pudo ser mejor, pues si bien estuvo nublado, el viento se mantuvo calmo y la temperatura agradable.

Entre mates y anécdotas estuvieron desde las 9:00 y hasta las 13:00 a la espera de que la caña se arquee o la lata pegue el tirón.

Incluso un matrimonio de la localidad de El Chaltén llegó a Río Gallegos, con la expectativa de quedarse con un premio.





Los ganadores

El primer lugar fue para Emanuel Cayún que logró sacar una pieza de 4,060 kilogramos y quedarse con los $ 5.000 de premio, el segundo lugar fue para Marcos Vera con un ejemplar de 3,310 kilos y embolsar los $ 3.000 de premio y el tercer puesto fue para Jonathan Quintana con un pez de 3,220 kilos para quedarse con el premio consistente en un equipo de pesca.





Travesía en kayak

Desde la sede de la Asociación de Kayak “I Yenu Jono”, desde las 10:00 un total de 20 remeros estuvo a la vera de la ría en el sector del muelle de gas para participar en una regata para jóvenes.

José Jaramillo, referente histórico, durante la invitación dijo que el kayak es un deporte de inserción, dado que, desde el mes de octubre, los niños de “Angeles Especiales” han tomado cursos en la Asociación, por ello, invita a toda la comunidad a practicar esta disciplina. Es una actividad muy atractiva que se realiza por tercer año consecutivo en nuestra costanera local.





Resultados

Categoría menores de 13 – 1° Martín Alvarez, 2° Baltazar Barrionuevo, 3° José Ramos y 4° Juan Abbate.

Nenas menores única categoría: 1ª Anahí Lizardo y 2ª Milagros Burgos.

Menores 18: 1° Lautaro Vera, 2° Gerónimo Barrionuevo y 3° Octavio Barrionuevo.

Dobles Libres menores 18 – 1° Gerónimo Barrionuevo con José Ramos, 2° Kevin Contreras con Baltazar Barrionuevo y 3° Lautaro Vera con Juan Abbate.

Por primera vez y en Paracanotaje en Kayak dobles 1° Baltazar Barrionuevo y Kevin Contreras, 2° Francisco Cueto Mansilla y Gustavo Díaz





Ajedrez: Hungaski ganador

El domingo, en horas de la tarde, finalizó en la sede de ADAR la Copa Ciudad Aniversario de Río Gallegos, certamen abierto a toda la comunidad y que se disputó mediante sistema suizo a seis rondas con un tiempo de reflexión de 25 minutos + 5 segundos por jugada. La competencia convocó a 52 jugadores de todas las categorías y edades, resaltando la presencia del Gran Maestro de la Federación Internacional de Ajedrez, el estadounidense Robert Hungaski. Fue justamente él quien ratificó sobre el tablero su condición de gran favorito para adjudicarse el torneo imponiéndose en cada una de las seis partidas que debió jugar. Segundo se ubicó Matías Campeón y en una gran actuación fue Mario León quien cerró el podio. Los destacados en las categorías sub 18 y sub 14 fueron Axel Loaiza y Mario Peralta hijo, respectivamente. El premio especial para el competidor más joven fue para Milagros Ojeda y el reservado para el participante más veterano se le adjudicó a Norberto Sueldo. El evento fue organizado en conjunto por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Río Gallegos y la Asociación de Ajedrez Riogalleguense como parte de los festejos por el 132 aniversario de la ciudad capital de Santa Cruz.





