Copa Ciudad

Festejos y podios del domingo

Fueron varios los festejos durante el domingo. El fútbol definió campeones de Sub 17 y Primera en la Enrique Pino, el running y el MTB cumplieron con su prueba y los mejores se acomodaron en los podios. Toda la actividad estuvo organizada por la Dirección de Deportes, en forma conjunta con entidades del medio.

Podio para los atletas. 1 de 3 de 3

Río Gallegos tuvo un fin de semana movido. Entidades deportivas se sumaron a los festejos propuestos por la Dirección de Deportes, donde se pusieron en juego varias ‘Copas Ciudad’. En el caso del Mountain Bike, alrededor de cuarenta ciclistas animaron la fiesta en la carrera organizada por la Agrupación Mountain Bike “Río Gallegos”, realizada en el marco de las actividades conmemorativas por el cumpleaños de la ciudad. La largada fue en el predio del Club Pescazaike, cerca de la hora 13:30 y el recorrido los llevó a bordear la costa por senderos con diversas dificultades, hasta alcanzar la zona urbana y terminar en el Colegio Guatemala.

Hugo Antiñanco, referente de la entidad deportiva, contó que la cantidad de participantes fue similar a la del año anterior, aunque la disciplina viene sumando adeptos en los últimos tiempos.

“Estamos casi en la misma cantidad que el año pasado, en este caso ocurre que mucho compitieron en Río Turbio en las últimas horas y eso ha generado que algunos desistieran de realizar esta prueba. Aún así contamos con un buen número de participantes”, dijo. Los competidores recorrieron senderos diversos, atravesaron bancos de arena, lugares de ascenso y fueron bordeando la costa a través de parajes de singular belleza. Sobre las condiciones climáticas, Antiñanco dijo: “Son a las que estamos acostumbrados. Sin embargo, ahí abajo no se siente mucho el viento, en algunas partes se siente más que en otras, pero de todos modos no es tan fuerte. Los participantes son llevados por un viento de cola que los favorece”, explicó.





Los ganadores

Poco después de llegar a la meta, Diego Flores -ganador de la prueba en la categoría Master A- dijo que fue una carrera “durísima”, ya que el terreno no acompañó debido a la lluvia de estos días. “Hubo tramos con mucho barro y otros donde tuvimos que tener mucha precaución. Es un sendero con mucha piedra suelta donde cuesta hacer un ritmo constante por el barro”, concluyó.

Por su parte, Guillermo Villalba, primero en la categoría Elite, contó que fue “una muy linda experiencia. Me caí como cinco veces, pero no importa porque uno viene a divertirse. Conocía el circuito, pero había una parte que no la había hecho nunca. Terminé cuarto en la general y primero en mi categoría, así que contento”, dijo.

Finalmente, Fabricio Cárdenas, ganador en la categoría Master B, también admitió que sufrió caídas durante la prueba, pero destacó que fue “una competencia linda, con tiempos similares a los de otros años”, finalizó.





Media maratón

El domingo, en inmediaciones del Colegio Guatemala se realizó la media maratón Aniversario Ciudad de Río Gallegos. Alrededor de 200 personas participaron de la competencia, que en esta ocasión contó con tres recorridos, largando desde el Colegio Guatemala hacia el aeropuerto de la ciudad.

En el lugar, el director de Deportes, Leonardo Roquel, dijo que “estamos muy contentos de hacer por primera vez esta media maratón, consistente en recorridos de 3, 5, 10 y 21 km. Una actividad que se suma a las más de 20 disciplinas que participaron de la Copa Ciudad 132 Aniversario de Río Gallegos”.

Asimismo, el funcionario municipal resaltó el trabajo de la Asociación Laura Gallardo al participar en la fiscalización del evento. “La Copa Ciudad es un actividad sin precedentes, de la que participan distintas organizaciones deportivas en conjunto con la Municipalidad. De a poco se va instalando, para que perdure en el tiempo y se sigan sumando disciplinas para festejar el cumpleaños de nuestra capital”. Finalmente, valoró el esfuerzo y las ganas de los competidores “que, a pesar del clima, se acercaron al Colegio Guatemala para participar de la competencia”.





Fútbol 11 Sub 17

El domingo, en la cancha Enrique Pino de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios, se llevó a cabo la final del cuadrangular Sub 17.

El encuentro final tuvo como protagonistas a los representativos de Barrio 240 y Hispano Americano, venciendo el primero por 1 a 0. El mencionado certamen contó con el acompañamiento de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Río Gallegos.





Fútbol 11 Primera

Boxing Club se adjudicó, por segundo año consecutivo, la Copa Ciudad de Río Gallegos. El albiverde participó del cuadrangular enmarcado en el 132° aniversario de la ciudad de Río Gallegos, del que también participaron la Selección de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios, Hispano Americano y Academia Cañadón de El Calafate.

El cuadrangular se disputó este fin de semana en la Enrique Pino, donde el sábado Boxing eliminó al equipo calafateño al vencerlo por 6 a 2. En la final, disputada este domingo, enfrentó a la Selección de la AIFB, que derrotó en el primer cruce a Hispano por 3 a 1. El albiverde, dirigido por la dupla Pedro González y Pablo Alvarez, derrotó en la final a la Selección de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios por 2 a 0 con goles de Juan Caamaño y Brian Sosa. De esta manera, Boxing recibió la Copa de Campeón y la Copa Challenger de mano del director de Deportes local, Leo Roquel; Jorge Daher, presidente de la AIFB, y ‘Tito’ Velásquez, presidente del Atlético Boxing Club.