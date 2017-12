Copa Ciudad 132 Aniversario

El combinado femenino de Palma UOCRA Azul celebró el ‘1’

Con Las Alquimistas como rival, el plantel de Palma UOCRA Azul ganó la final de la Copa Ciudad de Fútbol Femenino y se consagró campeón. El tercer puesto fue para San Martín e Inés López fue la goladora del torneo. 11 equipos participaron del certamen que se disputó en el marco del aniversario de la capital santacruceña.

Durante tres días, 11 equipos femeninos jugaron la Copa Ciudad. 1 de 2 de 2

Entre el viernes y el domingo se disputó la Copa Ciudad 132 Aniversario de Río Gallegos, organizada por el Club Palma con el auspicio de la Dirección de Deportes de la Municipalidad.

En total fueron 11 los combinados femeninos que se midieron en la cancha del Atlético Boxing Club, ellos fueron Las Alquimistas, La Kuadra FCF, San Martín, Opción Joven, Juventud Femenina, Club Vial, Quilmes Femenino, “Lucho” Fernández, San Lorenzo, Palma UOCRA Blanco y Palma UOCRA Azul.

El domingo, en la definición por el tercer puesto, el vencedor fue San Martín frente a Palma UOCRA Blanco, que luego de empatar 1-1 venció por penales.

El combinado ganador fue el de Palma UOCRA Azul ante Las Alquimistas por 3 a 0.

En las reconocimientos individuales, la goleadora fue Inés López de San Martín, mientras que las vallas menos vencidas fueron de Deolinda González de San Martín, Rosana Ruiz de San Lorenzo, María Gómez de Palma UOCRA Blanco y Brisa Gómez de Palma UOCRA Azul.

La referente del Club Palma, Silvana Arce, comentó a La Opinión Austral: “Es importante porque es otra nueva edición. Como el año pasado, la Municipalidad se acercó para que organizáramos y ellos auspiciaran, es importante porque hay cosas que por ahí cuestan mucho más en lo económico y ellos las consiguen mejor. Más allá del clima, se juega a menos que haya un diluvio, le pusimos onda a esto, lo importante, más allá de los resultados deportivos, es que se realizó con normalidad”.

En cuanto a la categoría Libre en la que se convocó a los equipos, recordó: “A diferencia del año pasado que hicimos dos categorías, este año tratamos de hacer una sola, hay equipos que están en formación y que con trabajo pueden ser mejores equipos, para que se animen a ser una sola categoría y se motiven para seguir trabajando, es importante porque por lo general siempre entran los mismos equipos, pero este año entraron nuevos equipos que suman, San Martín me llamó, es importante, el fútbol femenino va creciendo en forma agigantada porque han surgido un montón de equipos”.

Sobre la actuación de las “nenas”, comentó: “Presentamos dos equipos: Palma UOCRA Blanco y Palma UOCRA Azul. Azul son las más avanzadas, no es que tienen la obligación, pero se sienten más presionadas para buscar el campeonato.

Estoy contenta en lo personal, Palma Blanco está conformado por nenas que juegan los Evita y entraron dentro de las mejores cuatro, tratamos de que ellas entren, pero los partidos se juegan, jugaron muy bien las nenas, es el trabajo de ellas y de nosotros. Jugamos contra un equipo como San Martín que está bien formado con jugadoras con experiencia y de edad, y los dos partidos jugamos y en ningún momento nos ganaron en cancha, fuimos empatando y después perdimos por penales. En lo personal estoy satisfecha, porque las chicas se han superado y todo es por el trabajo que uno realiza en todo el año”.

Consultada por las actividades del club, indicó: “La actividad del Club Palma termina hoy y ya en los días de febrero nos incorporamos. El año que viene Palma tiene proyectos muy importantes porque ha venido gente a hablar conmigo para que trabajemos en forma conjunta, porque necesito el espacio, me cuesta mucho en lo económico, más allá de que tenga una escuelita, que se aporte una cuota, el valor no es muy elevado y por ahí no todos los papás pueden pagarlo, se ha acercado gente, hay buenos proyectos”.

Para finalizar, Arce agregó: “Quiero agradecerle a la Municipalidad por haber confiado en nosotros; a la gente de Boxing que siempre me ayuda, cedieron la cancha y en cuanto a la institución, también me ayuda porque entreno acá; a Pato Rute que siempre nos ayuda para que la cancha esté en condiciones; agradecerle a Pierina, que es quien está a cargo de la empresa Palma constructora; agradecer a la gente de la UOCRA por ser nuestro sponsor; al señor Quinteros; al señor Velasco que siempre está; a mi familia, que es lo principal, y a todas mi jugadoras y a los papás que hoy se sumaron; a los medios que siempre están y hacen que se vea el fútbol femenino. Ahora a descansar un poco porque hay muchas expectativas y hay que ponerle pilas”.