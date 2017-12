Guillermo BarrIa

El hombre detrás del atletismo

Como deportista, entrenador o fiscalizador, hace más de 20 años está involucrado con el deporte. Con lluvia, viento o sol, lleva adelante encuentros y torneos para promover la disciplina y posibilitar el crecimiento individual. Guillermo Barría es el hombre detrás del atletismo.

La pista de atletismo, el lugar de Guillermo Barría. 1 de 3 de 3

La elaboración de la nota comenzó por la búsqueda de fotos y ahí se presentó el primer problema, él está en la mayoría de los eventos, pero no aparece en las fotografías.

Torneos locales, clasificatorios provinciales, Juegos EPADE o Juegos Evita, él siempre está. Quien no lo conoce, puede haberlo visto más de una vez con un equipo deportivo, el cronómetro en una mano y la planilla en la otra. Caminando, siempre tranquilo y con una sonrisa.

Con viento, con frío o con la suerte de tener un día soleado, Guillermo Barría guía a los atletas, fiscaliza y se toma el trabajo de pasar en limpio cada uno de los nombres, instituciones y tiempos logrados para dárselos a conocer a la prensa.

Guillermo Barría llegó a Río Gallegos en los años noventa, oriundo de la vecina ciudad de Punta Arenas, Chile, eligió la capital santacruceña como ciudad propia y ha sabido dejar su marca, silenciosa pero permanente.

Comenzó a correr cuando tenía aproximadamente 35 años, representando al Círculo de Atletas Veteranos y su especialidad eran las carreras de fondo. Quienes tuvieron oportunidad de verlo competir, cuentan que era muy bueno e incluso fue ternado para la Fiesta del Deporte que tuvo lugar en el año 1990 en las instalaciones del Atlético Boxing Club.

En 1995 comenzó a entrenar a Laura Gallardo y Silvina Foschi, años después, cuando Gallardo falleció repentinamente, él se encargó de crear la Asociación Atlética que la homenajea.

El nombre de Guillermo Barría es sinónimo de constancia, permanencia y, especialmente, de dedicación. Su colaboración no tiene precio, la mayor parte del tiempo coopera de manera gratuita, por amor al deporte. En otras ocasiones se ocupa de buscar el apoyo para que las atletas que guía tengan la posibilidad de participar en torneos regionales o nacionales. En algunas oportunidades consigue apoyo económico y en otras, no.

Barría ha integrado los cuerpos técnicos de las selecciones de Santa Cruz para los Juegos Evita y también colabora como juez en competencias de diferente nivel.

Son incontables los y las deportistas a quienes ha entrenado, guiado y acompañado en entrenamientos y torneos, siempre atento a las correcciones y firme en las indicaciones.

Barría siempre ha sabido sortear las dificultades y las inclemencias climáticas, que nunca han sido impedimento para que la actividad quedara anulada, tal vez se posterga, se reprograma, pero él no abandona al atletismo, ni a todos los deportistas que convocan los eventos que organiza, no importa si son los más pequeños o los más grandes, tampoco si sólo hay un atleta inscripto en la categoría, la actuación no es desmerecida y las pruebas se cumplen con profesionalismo.

Con dinero propio o con colaboraciones, con sol o con frío, con pista o sin ella, la actividad sigue. Guillermo Barría es un incansable trabajador, Guillermo Barría es un capitán del atletismo.