PUNTO DE VISTA

Lo que suma y lo que resta

Cierre de ciclo y momento de evaluar en perspectiva lo que aporta, aún con errores y lo que resta sin lugar a dudas. Vayamos con lo positivo, aún sin llegar a tocar la gloria y bien vale empezar con el fútbol, en forma particular el federado que tuvo a Boxing como principal protagonista apostando al crecimiento, a la evolución en el Torneo Federal B que sufrió varias modificaciones en su fecha inicial. Leo Mata viajó a Buenos Aires y desde allí trajo a Luis Blanco, un DT de jerarquía y experiencia mundial, para quien venir al sur era una interesante propuesta. Se convocaron refuerzos y, con un método particular de sanciones económicas, consiguió acomodar los tantos para evitar que unos llegaran más tarde que otros o descuidaran el aseo y el orden. El ritmo de trabajo impuesto provocó que algunos jugadores perdieran entre 10 y 12 kilos, dejándolos en el mejor estado. A esto se sumó una gira de pretemporada por clubes de Buenos Aires que reforzaron el trato humano, logrando afianzar lazos. Empezó el torneo y con él las victorias, algunas indiscutidas, otras ajustadas, pero fue el primer clasificado a la segunda fase en todo el país e incluso lo hizo invicto. Empezó la segunda rueda y las cosas cambiaron, el límite fue Neuquén, donde el plantel de Deportivo Rincón lo dejó fuera de combate aún empatando en Río Gallegos. Partido final que dejó varias incógnitas, por el hecho de que el DT metió en cancha un equipo titular muy diferente al que hasta el momento le había dado satisfacciones. La sensación de algunos fue que el club no tenía banca para seguir y prefirió perder continuidad con un empate para que las deudas no crecieran, pero el propio presidente del club aseguró que el asombro fue general. Fin del juego y Blanco a otra cosa. Siguiendo en el balance futbolístico, se dio un histórico hecho: el equipo de Hispano Americano ganó la posibilidad de jugar un Torneo Federal C, con Daniel Robledo como técnico, el equipo juvenil espera el momento de empezar y hasta el momento sería el 28 de enero. Para respaldar esta participación, un grupo de allegados organizó una subcomisión de fútbol que hace un tiempo viene trabajando en la organización de eventos para recaudar fondos, pues, por política del club, la institución no está dispuesta a embargar ninguno de los bienes tan caramente logrados por la participación de cualquier equipo que lo represente, igual que lo que ocurre con el básquet que desde que decidió embarcarse en la Liga Nacional, trabaja y gestiona apoyos económicos desde una subcomisión.

Las damas no se quedan atrás en su intento por conseguir espacios genuinos con una estructura que las contenga. Se suman equipos, las chicas crecen aprendiendo en escuelas y barrios, pero no tienen lugar en la grilla organizativa de las entidades del Estado, en las federadas ni en las barriales.

Del fútbol pasamos a los Juegos Binacionales de la Araucanía, en su XXVI edición disputada en la provincia de Chubut, Santa Cruz fue nuevamente a participar y dar ventaja en algunos casos puntuales como el ciclismo. Para quienes no conocen del tema, aclaramos que la selección la deben integrar 5 deportistas que tienen por delante 4 pruebas diferentes, en algunas de las cuales el trabajo en equipo es esencial. Santa Cruz convocó a 4 y se presentaron 3, el otro prefirió presentarse en una competencia nacional en lugar de representar a la provincia y como si esto fuera poco, lo hizo con la bicicleta de la provincia. Uno de los jóvenes que no se echó atrás junto con sus compañeros tuvo una caída que dejó su movilidad deshecha y ya no pudieron seguir compitiendo. Una mención especial merece el equipo de vóley masculino que, de la mano de Federico Santos, llevó a la provincia a estar en una final. Situación que no ocurría desde 2002.

A nivel local y a pesar de los condicionamientos económicos, las propuestas en los gimnasios municipales o al aire libre son posibles. Con “Verano Jugado” o “Mamá Activa”, entre otros ejemplos, la Dirección de Deportes de Río Gallegos buscó la manera de sacar a la calle a su personal y ofrecer actividades recreativas y deportivas para todas las edades. Cerrando el año, la organización de competencias, con una amplia gama de disciplinas, que propuso la Copa Ciudad, ha dado una muestra que sin dinero, pero con predisposición y la colaboración invaluable de asociaciones y federaciones, se puede.