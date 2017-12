Hockey

Sosa, Choque y Bull al Panamericano

Santa Cruz contó con 3 representantes en la selección argentina de hockey indoor: Alexis Bull de El Calafate, Alfredo Sosa y Américo Choque de El Chaltén. Ellos fueron elegidos por Gabriel Torres para asistir al compromiso panamericano. El selectivo terminó subcampeón, con muy buenas actuaciones santacruceñas.

Del 16 al 21 de octubre, Argentina presentó su selección de hockey indoor en el Panamericano disputado en Guyana. El evento congregó a los mejores de la especialidad: Canadá, Barbados, México, Trinidad y Tobago, Guyana y Argentina.

Tras varias convocatorias preselectivas, Gabriel Torres, DT de la selección, fue achicando la lista y en la definitiva quedaron 3 jóvenes jugadores de Santa Cruz. Dos de ellos son de la localidad de El Chaltén, pueblo que se destaca en el crecimiento de la disciplina y el nivel competitivo en todas sus categorías. Alfredo Sosa y Américo Choque fueron sus representantes y de El Calafate, el elegido fue Alexis Bull.

Antes de viajar, en diálogo con LOA, Alfredo Sosa comentó: “es el segundo Panamericano al que voy, la verdad que es una emoción porque es lo que hacemos desde siempre, hace un montón de años y vestir los colores de la selección es lo mejor que le puede pasar a un jugador de pista, porque es muy complicado jugar este deporte acá en el sur y gracias a Dios estamos bien. Con el grupo es excelente la relación, algunos son conocidos, otros nuevos, pero lo más importante es que es un grupo fuerte y unido”, concluyó.

Por su parte, Américo Choque sostuvo: “este es mi primer Panamericano, me siento bastante cómodo, no estoy nervioso porque tengo compañeros que conozco y ya han vivido esto, me han hablado y contado cosas para tranquilizarme. Eso me saca la presión, me siento bien y con ganas de dejar todo por los chicos que están acá y toda la gente que está atrás de la pista. Creo que será un honor estar allá, vamos a dejar todo”.

Alexis Bull también logró integrar la lista de convocados: “estamos contentos y conformes con el trabajo que venimos haciendo y confiados en que en lo que viene nos va a ir muy bien y vamos a poder traer un buen resultado, que es lo que vamos a buscar. Para mí es algo nuevo, la idea es sumar la mayor experiencia y tratar de ayudar al equipo para salir campeones e ir al mundial en febrero”.





Argentina 2°

Los dos seleccionados argentinos (femenino y masculino) llegaron a la final de la Copa Panamericana de hockey indoor disputada en Guyana. Las Damas perdieron ante Estados Unidos por 2 a 1; los varones ante Trinidad y Tobago por 7 a 0. La idea de ganar y llegar al Mundial de Berlín quedó atrás.

El conjunto dirigido por Gabriel Torres no pudo materializar el sueño de clasificarse al Mundial de Berlín 2018. En la definición de la Copa Panamericana de Georgetown, Trinidad y Tobago fue mucho más efectivo y se quedó con la medalla de Oro al vencer por 7 a 0.