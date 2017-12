Deporte y diversidad

“Si sos libre con tu alma, podes hacer muchas cosas”

Tenía cerca de 20 años cuando se acercó primero al fútbol y luego al hockey, disciplinas en las que defiende el arco de “Las Chinas” de El Calafate. En diálogo con LOA, la deportista trans Samanta Mardones reflexiona sobre la identidad de género y la discriminación en el deporte. “Me gustaría que en Santa Cruz haya cupo laboral trans”, afirmó.

“No tengo que explicarle al mundo ni a nadie y decirle soy así, elegí ser así, porque siempre me sentí así”.

Nació y se crió en la Tierra de Glaciares, El Calafate. Su sexo asignado al nacer fue masculino y su identidad de género es femenina, es una mujer trans, se llama Samanta Mardones y es deportista.

Su abuela fue como su madre y siempre la acompañó, sobre cómo su mamá tomó la transexualidad, recuerda a La Opinión Austral que “ella lo vivió bien, como era su compañíaa de todos los días lo tomó natural, no hablábamos del tema directamente, pero ya sabía mi elección y lo tomó bien”.

“Jamás me dijo nada, nunca me agredió verbalmente ni nada de eso con respecto a mi sexualidad. Como madre, obvio, me retaba”, dice entre risas.

Luego de abandonar los estudios secundarios retomó en un nocturno, establecimiento sobre el que destaca “siempre hubo mucho respeto”.

Samanta tiene dos hermanos mayores y su identidad de género inicialmente no fue aceptada por ellos. “Les costó un poco bastante. Por mi parte no hablaba del tema porque no tenía nada que explicar, no tengo que explicarle al mundo ni a nadie y decirle soy así, elegí ser así, porque siempre me sentí así”.

El proceso para que los lazos afectivos se restablezcan llevó tiempo. “Hubo una distancia. Mi hermano mayor hizo su vida y cuando empezó a formar su familia empezamos a entablar una relación mucho más cercana, a compartir, empezamos a tener una relación mucho más cercana con mi sobrinos, con mi cuñada, él lo vio más natural, que mis sobrinos decían tía para acá, tía para allá y lo tomó de otra manera, hasta el día de hoy nos llevamos más que bien. Con el tiempo se fueron dando cuenta que ya no iba a cambiar, no soy otra persona, sigo siendo la misma, solamente que con otra ropa por así decirlo. Sigo siendo la misma”.





Con DNI en mano

La práctica del deporte llegó cerca de los 19-20 años, primero con el fútbol y luego con el hockey.

“Cuando era chica, me mandaban al arco entonces siempre tuve buen reflejo y ahí empecé a atajar. Cuando conocí a las chicas y empecé a jugar con ellas, atajaba en el entrenamiento, pero nunca fui a un torneo porque no me dejaban por el documento”.

En el año 2012 en Argentina se promulgó la Ley de Identidad de Género Nº 26.743 que establece el derecho al trato digno, lo que implica que “deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su sólo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados (…) En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada”.

Para Samanta contar con su documento fue un gran cambio, en algunos espacios tuvo mejor respuesta que en otros. “Lo bueno es que cuando tuve mi documento, cambió todo brutalmente, Mardones Samanta, re contenta, de que te llamen por tu nombre como corresponde y no tener que decirle ‘soy Samanta’ antes que me llame delante de 20 mil personas, es incómodo pero bueno, es su trabajo”, expresa con respecto a los establecimientos de salud.

En los torneos, la realidad fue otra. “Cuando hice mi documento, la misma persona que me lo pedía, me lo volvía a pedir repetidamente, más en el hockey y después en el fútbol ¿Cuántas veces tengo que mostrarte el documento? Ya tiene mi nombre, como que lo hacen para hacerte sentir mal, para molestarte. Si no querés que ataje, decímelo y no atajo si no querés, pero no me vengas con un planteo tonto-. Un día le dije, ‘no salí muy linda en la foto pero ¿Sabes leer? ¿Qué dice ahí?’ porque ya me había cansado así que con esa persona, con ese equipo tanto hockey o en fútbol no he charlado ni he hablado, ya es la misma respuesta la misma pregunta, siempre lo mismo”.





Una recomendación vs. la ley

En 2015, el Comité Olímpico Internacional realizó una recomendación sobre género, la cual ha sido utilizada por la Confederación Argentina de Hockey en correspondencia con la Federación Internacional de Hockey concibiendo condicionamientos para la participación en la categoría femenina.

Entre ellas exigen que “la atleta declare que su identidad de género es femenina y debe demostrar que su nivel de testosterona en suero ha estado por debajo de 10nmol/l durante al menos 12 meses antes de su primera competición.

Es lo que le sucedió en noviembre cuando Las Chinas, el equipo para el cual Mardones es arquera, quiso participar del torneo organizado por el Club Boca Río Gallegos.

“Por ejemplo ahora me tuvieron que pedir un análisis de mis hormonas para venir, digo What? Y mi DNI, mi DNI está, pero ¿Por qué me tienen que pedir un análisis porque dos personas no quiere que yo ataje? fuera del reglamento, porque el reglamento creo que lo exige. Somos principiantes, no nos dedicamos al hockey, lo hacemos porque somos un equipo de fútbol, nos conocemos y mostramos lo que podemos y compartimos entre nosotras, porque nosotras salimos más a disfrutar que a ganar, si ganas, genial, pero creo que eso está mal, no podes exigirme tantas cosas. Decí que fue rápido, si mis análisis tardaran 10 días, no vengo”.

Desde la organización, el entrenador de Boca, Nicolás Vidaurria manifestó que la solicitud fue con el objetivo de contar con una herramienta ante posibles planteos por parte de algún participante y aseguró: “en ningún momento tuve objeción, nosotros ya habíamos jugado con ellos, es una amistad que se da en torneos, fechas de ligas”.

En este contexto, desde la Federación Argentina de Lesbianas Gay, Bisexuales y Trans (FAGLBT) explicaron que “la recomendación no tiene rango reglamentario y fue realizada en el contexto de aquellos países que no tienen regulación sobre el género y ese no es nuestro caso, ya que acá tenemos la Ley de Identidad de Género”. Cabe señalar que hay un buen número de casos en el país de jugadoras trans que tuvieron obstáculos para poder jugar con stick en mano y para poder debieron iniciar acciones judiciales.

Finalmente, en el torneo, Las Chinas jugaron y se llevaron el trofeo del primer puesto a casa. Mardones sostiene que la solicitud “igual fue incómoda ¿Qué quieren saber? Esa actitud no me gustó, pero después con las demás personas que he compartido creo que nos hemos conocido un poco más, el deporte te permite eso, conocer más gente, más personas y creo que haces más amistad”.

Recordando que antes sin el DNI no podía atajar, comenta sobre las limitaciones para participar en competencias “si lo organizábamos nosotras o un equipo conocido, jugaba. Cuando había gente que venía de afuera sí le molestaba, pero el torneo era nuestro, si no te gustaba, ‘Andate’, eso está bueno porque ponen la cara por mí, mi equipo es como que somos una. Cuando hace cinco años hice mi documento, dije ahora ya está, ahora no me para nadie, no me importa la cara que ponga, aunque me molestan por ahí las actitudes, pero no importa, yo sigo”.





La discriminación

La Ley de Actos Discriminatorio 23.592 de 1988 señala “quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.

“La gente discrimina sin conocer siquiera, es más fácil que una persona inválida ataje mejor que yo, la aplaudiría parada todo el día, la felicitaría porque tiene una dificultad que no la tengo y está más que bien lo que está haciendo. Me gustaría que la gente se abra un poco más a la sociedad, si tiene una condición sexual así, dejala, si lo que quiere es practicar un deporte, el deporte es sano. Hay personas que tienen problemas en la casa y juegan un deporte y son otras, están como libres, eso es más que bueno. No puede haber tanta restricción con las personas, no me parece en ningún aspecto de ninguna persona”.

Con entereza afirma que “siempre hay discriminación donde mires, donde camines, pero siempre lo tomé natural, nunca me sentí sapo de otro pozo en ningún lado, es como que hubiese nacido mujer y ya era así, lo viví natural. En ese sentido la pasé bien”.

Es importante saber que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo tiene su delegación en Santa Cruz y si bien la sede está en Los Pozos 260 en la capital santacruceña, también existe asistencia telefónica al 02966 – 425698 o las 24 horas al 0800-999-2345, o se puede descargar el formulario de denuncia vía Internet (www.inadi.gob.ar).

Desde la delegación, Marga Vera Low señaló que durante este período en la delegación de Santa Cruz no se han presentado denuncias por discriminación en el deporte.





La esencia

Internacionalmente, el 11 de octubre es el Día del Coming Out, surgida en Estados Unidos la fecha tiene como objetivo la visibilización el diálogo y el reclamo de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersex y queer.

Consultada sobre la discriminación social que alcanza todos los ámbitos, manifiesta que “las personas tienen que ser libre con su alma, no podes esconder algo que vos sentís, por ejemplo yo no puedo esconder que me encanta el deporte, no puedo esconderme en mi casa y practicar sola porque no puedo hacerlo en otro lado, si no lo hablas, no te expresas, no vas a ser libre ni siquiera para jugar”. En este sentido, reafirma “hay que ser libre con vos mismo, con tu alma, con tu corazón. Tiene que ser libres, todos somos iguales, lo único diferente capaz es ser hetero, lesbiana, el nombre que le quieras poner, sos persona y si sos libre con tu alma podes hacer muchas cosas más porque no tenés ninguna mochila, tenés que ser positiva, te vaya bien o te vaya mal tenés que levantarte y seguir porque si no nadie puede hacer nada, es feo eso para la gente que no quiere salir, que se esconde con uno mismo, no son libres ni siquiera de poder decirle te quiero a alguien”.





Oportunidades

La deportista no desconoce la situación que la mayoría de las personas trans tienen que atravesar en Argentina, actualmente con una expectativa de vida de 35 años, según indicó la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTA) y la Fundación Huésped en 2016. “Eso le contaba a mis amigas, tienen que pasar por la prostitución porque no le dan oportunidad de nada. Lleva al suicidio”, comenta.

En Santa Cruz, observa que existen algunos cambios sociales en cuanto a la diversidad y agrega “me gustaría que en Santa Cruz haya cupo laboral trans.

Estaría bueno porque todas las personas necesitamos trabajar, con que me den para limpiar una escuela, toda la vida trabajé, estaría bueno que nos den una oportunidad porque creo que no vamos a cambiar la imagen de un municipio”.