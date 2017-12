Polideportivo del Boxing

Ocho combates en la velada amateur

Con el auspicio de APAP y el Sindicato de Petroleros, el viernes por la noche se disputaron 8 combates amateur en el Polideportivo del Boxing. Fueron 7 peleas con protagonistas masculinos y el cierre estuvo a cargo de las damas: Jésica Villalón de Río Gallegos y Wanda Gómez de Comodoro Rivadavia.

Andrade y Morales brindaron un buen espectáculo. 1 de 3 de 3

La promoción del evento pugilístico inició el 28 de noviembre, la expectativa más interesante y atractiva estaba dada por la presentación de Romina Guichapani, boxeadora profesional oriunda de Pico Truncado, ante la uruguaya Paola Ibarra de Montevideo, Uruguay, que irían por el título vacante sudamericano a 10 round, pero finalmente la santacruceña acusó una lesión y esta pelea se postergó para principio de 2018. En el semi fondo profesional se enfrentaban Daniela Molina de Comodoro Rivadavia ante Valeria Alan de La Pampa, combate que tampoco se realizó.

En consecuencia, quedaron otras opciones, pero amateur. La región cuenta con buenos exponentes que surgen en los gimnasios municipales y privados. Ellos no dejaron pasar la oportunidad de mostrar lo que saben hacer y asistieron para dar buen espectáculo a poco más de 300 personas.

Los jurados fueron rotando entre González, Gómez, Mayo e Ilhero. Como árbitros estuvieron Miguel Morales y Omar Alvarez.





Resultados

Todos los combates fueron a 3 round de 3 x 1. La primera pelea la ganó por puntos en fallo unánime Franco Mirol de Río Gallegos a Ezequiel Ortiz de Puerto San Julián.

El segundo ganador de la noche fue Rubén Sánchez de Río Gallegos, también por puntos en fallo unánime ante otro riogalleguense, Nahuel Morales.

En la tercera propuesta, el ganador por puntos en fallo dividido fue Andrés Luna de Pico Truncado, que se impuso a Jesús Millalonco de Río Gallegos.

La cuarta pelea la ganó por abandono en el segundo round, Mallcol Roa de Pico Truncado, a Joan Flores de Río Gallegos.

El quinto combate en fallo unánime quedó para Marcelo Morales de Río Gallegos ante Lucas Andrade de Puerto San Julián.

El sexto capítulo, lo ganó por abandono Facundo Carrimán de Puerto San Julián ante Emanuel Millalonco de Río Gallegos, tras recibir un derechazo contundente en el trámite del segundo round que lo dejó tambaleante y provocó que desde su esquina vuele la toalla.

La séptima pelea, el ganador por puntos en fallo dividido quedó en manos de Alexander Gaetán de la localidad de 28 de Noviembre, ante el riogalleguense Franco Lerena.





Cierre

La pelea de cierre del evento estuvo a cargo de las damas. Ellas tenían pactados 4 round de 3 x 1. Fue Jésica Villalón de Río Gallegos la que consiguió con gran esfuerzo imponerse a Wanda Gómez de Comodoro Rivadavia por puntos en fallo dividido. El público acompañó con aplausos y exclamaciones en forma constante, toda vez que la fuerza de los puños de unos hacía tambalear a otros.





Wanda