Lucas Hernández en el Desafío Cañadón del Aguila

El riogalleguense corrió esguinzado.

El piloto de Río Gallegos, Lucas Hernández, viajó el fin de semana pasado a la localidad de Río Turbio, lugar donde se disputó una nueva edición del Desafío Cañadón del águila de motociclismo. En contacto con LOA, indicó: “estoy corriendo en campeonato de Chile en el cual vengo primero por 8 puntos. El fin de semana se corrió el Desafío del Cañadón del Aguila. El sábado se suspendieron las pruebas por la lluvia, por lo cual todo comenzó el domingo a la mañana con una tanda de pruebas, después clasificación, en la cual estuve sexto. Una experiencia muy buena ya que éramos once de la categoría Senior y de los diez, nueve eran de La Pampa, Córdoba y Buenos Aires. La mayoría corre actualmente el campeonato argentino, así que resultó una linda experiencia. Terminé 8°, no era lo que esperábamos pero en la primera manga un pozo me desacomodó y se me trabó el pie con la tierra y el pedalín así que tuve un esguince. Terminé ambas mangas esguinzado”, relató.