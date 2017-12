Torneo Federal C: Ferrocarril aceita la máquina

Carlos Oliva: “Al fútbol de Río Gallegos no hay que dejarlo morir”

El director técnico del plantel de Ferrocarril YCF habló del trabajo encarado junto con pocos, pero muy buenos, colaboradores, para llevar al equipo de Primera de la institución a una nueva edición del Torneo Federal C. Lamentó que sean pocos los equipos y pidió a los responsables que apoyen al juego federado.

Equipo de trabajo de cara al Federal C. 1 de 4 de 4

La fecha prevista para el inicio del Torneo Federal C es el 28 de enero de 2018. Al igual que Hispano Americano, el club Ferrocarril YCF se prepara para buscar un particular protagonismo. Con mucha fuerza y compromiso, tanto jugadores como cuerpo técnico reciben el respaldo de los dirigentes para trabajar en lo que tanto les apasiona.

El técnico Carlos Oliva confió en Juan Carlos y Ramón Díaz para que lo acompañen en calidad de ayudantes y sumó al equipo al preparador físico Hugo Aguilar, de reconocida trayectoria en el medio y que tuvo en un principio la tarea de puesta a punto del equipo de Independiente de Puerto San Julián en su histórica presentación en el Federal B. Hoy, desarrolla el proyecto que le permita al DT contar con una óptima preparación de sus futbolistas.

Carlos González

El presidente de la institución habló con LOA, sobre el trabajo encarado por el club para afrontar una nueva edición del certamen nacional: “estamos trabajando en arreglar y poner en condiciones la cancha para cuando empiece el torneo y jugar en nuestro estadio. Los jugadores trabajan con el profe Oliva (Carlos), no vamos a parar, sólo algunos días por las fiestas, pero lo justo y necesario”.

Con respecto al apoyo, destacó: “de los padres, solamente de los padres. Trabajamos todo el año con ellos. Para el equipo, estamos estudiando la posibilidad de pedir refuerzos, tenemos en vista algunos jugadores de la Liga Independiente (AIFB), porque hay muchos jugadores que han tenido experiencia en torneos de este tipo y estaría bueno aprovecharlos para que se sumen a los chicos del club, como hicimos estos tres años”.

En cuanto al año que están cerrando como institución, comentó: “un año con mucho trabajo, que incluyó el cambio de técnico en Primera, adaptándonos al profe y su grupo de trabajo, pero son toda buena gente. Esperamos que la gente nos acompañe como en oportunidades anteriores, sería muy bueno que sigan viniendo a apoyar a los chicos de Río Gallegos”.

Para finalizar informó que durante el fin de semana el plantel estará en la localidad de El Calafate desde donde recibieron la invitación para jugar, “es un cuadrangular, la Copa Aniversario de El Calafate, con un campeón de la localidad los campeones de la Cuenca y nosotros. Vamos en trafic porque el colectivo lo están usando los jugadores más chicos en el mundialito de Trelew, fueron de la 2007, 2008, 2009 y 2010, más de 50 chicos fuera de la provincia. Ellos merecen cerrar el año con un torneo como este”.





Carlos ‘El Profe’ Oliva

Ya en charla con el director técnico del plantel, en primer lugar lo consultamos sobre el trabajo encarado: “desde agosto que venimos trabajando juntos. En ese momento encaramos el torneo local, ahora tenemos un cuadrangular en Calafate preparándonos de la mejor manera para seguir con lo que veníamos haciendo en el torneo, todavía nada específico en cuanto a la preparación para el Federal, pero ir al cuadrangular nos viene bien y así ver para qué estamos. Se han sumado algunos, esperamos que en la próxima semana ya estemos contando con algunos refuerzos que hemos visto en el medio, Liga Independiente y otros de Liga Sur para que puedan estar trabajando con nosotros”.

Consultado acerca del puesto específico en el que el equipo necesita refuerzo según su opinión dijo: “en realidad buscamos algunos que tengan experiencia de haber participado en Federales que cuando el equipo sale, son necesarios y suman. Estamos en eso para no equivocarnos y esperemos que los podamos sumar”.

Sobre el grupo del club, observó: “es fantástico, tenemos muchos chicos del club, Ferro se caracteriza por eso, tener jugadores que se identifican con la institución. Le estamos dando una nueva oportunidad junto con el nuevo grupo de trabajo, esperamos que a la larga se vean los resultados”, en este punto, le consultamos sobre las personas que colaboran con él: “Hugo Aguilar que hace un excelente trabajo en la preparación física y a dos colaboradores con lo que ya trabajé en Defensores del Carmen, Juan Carlos y Ramón Díaz, padre e hijo. La idea es siempre trabajar con la mayor responsabilidad posible”.

Con respecto a la oportunidad que el club le permite hacer experiencia en un Federal C, expresó: “es una linda oportunidad, ya me ha tocado disputarla como jugador en Defensores del Carmen y como técnico, ahora me toca Ferro y lo vamos a hacer de la mejor forma posible porque para eso vinimos: trabajar. En fútbol no tiene secretos, es trabajar, está todo inventado, lo único que queda por hacer es meterle pasión y ganas, es lo que me gusta y aquí estoy”.





