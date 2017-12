En el marco de los festejos por el 75º aniversario de Río Turbio, se realizó un torneo de bochas en las instalaciones del Tiro Federal. Sajama contó que llegaron delegaciones en representación de distintos puntos de la provincia y desde Ushuaia, Tierra del Fuego. “Todo empezó en 2007, cuando nos hicimos cargo del centro. Se armó una cancha de tierra y después nos fuimos a una de sintético. En nuestro centro tenemos una cancha techada y con calefacción que funciona todo el año; nos gustaría que la del Tiro también pueda seguir funcionando”, indicó. “Como antiguos pobladores sostenemos que Río Turbio es un pueblo joven en comparación con otros centros más grandes. 75 años no es nada; en 20 años vamos a ser una ciudad porque tenemos algo que es buscado por todas las empresas, que es la materia prima. Eso nos da una perspectiva a futuro muy interesante”, analizó. Por su parte, Rodríguez agradeció la invitación cursada en esta oportunidad y manifestó que “nos han recibido de la mejor manera, se notó el esfuerzo”. “Más allá de los vaivenes que tiene nuestro país, uno ve que estos lugares crecen, y yo pienso que es por la gente del lugar. Apenas entré, veía las edificaciones nuevas. En esa impresión me gustó el pueblo. Lamentablemente, estos lugares son lejanos a Buenos Aires, que es donde están los que toman decisiones sobre todo el país. Felicito a la comunidad de Río Turbio porque se nota que están trabajando bien. Espero que las autoridades no se olviden de los vecinos y de los turistas que visitan esta localidad. Siempre es un gusto estar acá”, reflexionó. Finalmente, se realizó la entrega de premios en la cancha de bochas del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE Río Turbio. Allí participaron integrantes de la comisión directiva, y en representación del Ejecutivo municipal estuvo el secretario de Obras Daniel Quintana.