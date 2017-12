Literatura

Sergio Pellizza publicó su libro de cuentos “Destellos Patagónicos”

Basado en la región, el libro da cuenta y hace mención a la flora y fauna patagónica, además de tocar distintos aspectos políticos y sociales, así como también experiencias personales del autor. “En la Patagonia encontré mi lugar”, aseguró Pellizza, quien busca con esta obra lograr que otras personas se den cuenta de la “magia” de la parte sur del país. El libro puede conseguirse en las librerías Santa Cruz y Martín Fierro.

El autor brindó una entrevista y contó cómo fue naciendo esta idea del libro. “Hace más de once años que escribo una columna en La Opinión Austral, en la sección Suplementos. Al comienzo sólo escribía divulgación científica, a través del tiempo me di cuenta que sentía algo interior que me impulsaba a escribir algo de acá, porque hay una en el lugar, en la Patagonia”, aseveró.

“Y a veces -agregó- los nacidos acá no se dan cuenta de esto, está incorporado como nativo. Yo vine de afuera (provincia de San Luis) y hace más de 50 años estoy en la provincia”.

En ese sentido comentó que fue el año pasado que comenzó todo, ya que publicaba cuentos y se preguntó “¿por qué no?”, señalando que el objetivo de este libro es tratar que otras personas “se contagien y den cuenta de la magia de la Patagonia a pesar de las dificultades económicas, políticas o sociales, el paisaje está presente y es un regalo”.

“Conozco todo el país y viajé por el mundo, y sin embargo encontré en la Patagonia mi lugar”, enfatizó el escritor.

Sobre qué destaca de la región patagónica, dijo: “tiene de particular su pureza, aparte el misterio, aquí han ocurrido muchas cosas. Sobre todo el cómo es posible que un lugar tan tranquilo se vea de golpe tan perturbado como el acontecimiento del año 21”, haciendo referencia a “La Patagonia Rebelde”.

En tanto, precisó que “Destellos Patagónicos” tiene 80 cuentos, que hacen mención a diversos aspectos, “se aborda de todo un poco y también se pusieron algunas experiencias personales, como el avistaje de extraterrestres”, contó.

Sobre esto último, dijo que tras trabajar más de 30 años en Aerolíneas, tuvo una experiencia de esta índole cuando poniendo unos radares en la Laguna Azul “vimos un fenómeno raro y tomamos fotografías”.

“Las mandé al Laboratorio de Investigación Espacial de La Plata, de ahí a mandaron a la NASA, y se tipificó en el Libro Azul, uno que tiene vigencia actual todavía, donde se plasman todas la experiencias de gente que ha visto cosas raras en el mundo”.





Agradecimientos

Además de agradecer a Alberto Raúl Segovia, lo hizo extensivo a Mabel Segovia, por el apoyo constante de ambos.

“Era amigo (de Raúl), compinche, y tuve varias aventuras haciendo buenas cosas, con Don Segovia, o como yo le decía el viejo Segovia”, contó y agregó: “después con Mabel, ella me dijo de ‘darle un toque más a lo que escribía’ ya que lo único que hacía eran artículos técnicos. Soy profesional de la tecnología aeronáutica, trabajando en aeropuertos, y lo que hacía eran cosas muy duras, del punto de vista científico y a pesar que era profesor, tenía una didáctica de explicar a un nivel no entendible en el común de la gente, usaba terminología exacta. Tuve no que bajar el nivel, sino hacerme comprensible para que el mensaje se entendiera”.

“Por eso quiero agradecerle a Raúl y a Mabel, y también a la hija que me ayudaron muchísimo”, concluyó.