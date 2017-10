Caleta Olivia

El año de las gimnastas

Este año, la escuela de Karina Escudero compitió en regionales que se desarrollaron en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn. La Comisión de Padres ya comenzó a trabajar en los proyectos para 2018.

En Frecuencia Patagonia, gimnastas y profesoras se refirieron a las competencias en las que participaron.

La profesora Karina Escudero y las alumnas de la Escuela de Gimnasia Rítmica de Caleta Olivia visitaron los estudios de Frecuencia Patagonia 99.3, e donde realizaron un balance del año y se refirieron a las competencias en las que participaron y los logros obtenidos en la disciplina.

“Estuvimos en torneos regionales, en Comodoro Rivadavia en dos oportunidades, también en Puerto Madryn y estamos viendo la posibilidad de participar en un torneo nacional. Hay mucha competencia, muchos grupos y muchos ritmos, entonces está bueno para ellas para darles la oportunidad de seguir creciendo”, comentó la profesora.

Además dio a conocer la inclusión de los nuevos ritmos: “Tenemos que estar todo el tiempo capacitándonos para adquirir lo nuevo, tenemos que estar innovando y viendo para el año que viene si podemos agregar nuevos ritmos. Por ahora tenemos aeróbica coreográfica, reggaeton, aerosalsa, ritmos brasileros y pop dance”.

Por su parte Mar, gimnasta y profesora, amplió: “Este año me tocó ser profe, este es mi segundo año bailando y estoy muy contenta. Me quiero capacitar mucho más, me encanta trabajar con nenes. Amo bailar, pero también me gusta dar clases”.

Las alumnas que visitaron la radio llevaron las medallas y los premios obtenidos en cada una de las competencias en que participaron. En la ocasión, Tiziana, una de las bailarinas, comentó: “Salimos en primer lugar en ritmos brasileros, en reggaeton y en gimnasia aeróbica. Bailar es algo que me encanta en todo tipo de ritmos y empecé este año”. Por su parte, Martina señaló: “Desde chiquita bailaba en mi casa y este año comencé a competir. Tengo muy buenas compañeras y eso se nota en las coreos y ensayos”.

En tanto que una de las mamás que siempre acompañan a las chicas en la disciplina remarcó: “Estamos trabajando arduamente con la Comisión de Padres para focalizarnos en el 2018 y que las chicas puedan hacer un gran viaje como se lo merecen. El nivel de la escuela es muy bueno y tiene chicas humildes, sencillas y que se esfuerzan día a día por mejorar”.

Por último, Escudero señaló los próximos objetivos: “insisto es en seguir participando en más eventos y competencias para lograr llegar a las finales. Hace seis años que estoy en la escuela y una sola vez pude ir a Buenos Aires con un grupo, y ahora queremos que se llegue a esa instancia con toda la escuela, que actualmente son unas 70 alumnas”. (Patagonia Deportes)