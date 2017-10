Salarios 2017

Aeronáuticos: sin acuerdo, los gremios pactaron un nuevo cuarto intermedio

Hasta el cierre de esta semana no hubo acuerdo en la paritaria salarial en Aerolíneas Argentinas-Austral. Las entidades gremiales alertaron que el cuarto intermedio será hasta el próximo jueves y advirtieron que no descartan llevar adelante medidas de fuerza. Además ratificaron este viernes la exigencia de que las firmas produzcan una mejora salarial del 26%, en tanto Aerolíneas-Austral hasta el momento propuso una recomposición del 20% no remunerativo.