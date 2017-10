Sergio Saade: reconocimiento a la superación

El profesor de hockey Sergio Saade del club El Chaltén, en las redes, realizó un balance de lo que este año le tocó presenciar, situaciones que lo motivan a seguir:

“En estos días hubo muchos chicos y chicas, menores, adolescentes, adultos y mamis de nuestro pueblo, de nuestro club, jugando al hockey en distintos lugares:

Río Gallegos, Bariloche, Mar del Plata y en el exterior del país, estos jóvenes embajadores tuvieron la oportunidad y la dicha de poder de alguna manera representarnos como pueblo, como comunidad y vaya si no lo hicieron bien, con compañerismo, responsabilidad y tremendos valores. No es que la banque a la ‘vieja’, pero es verdad, te tratan como te ven y a nuestros deportistas los trataron con mucho respeto y cordialidad. De Gallegos nuestras Mamis volvieron contentas y en los otros destinos que pudimos visitar, nuestros anfitriones fueron excelentes y también nuestros representantes de entre 12 y 25 años.

Esto no hubiese sido posible sin la ayuda de mucha gente, gente que está trabajando para generar que esto sea posible: los padres y tutores de todos los menores, las y los integrantes de la comisión directiva del CSyDEChH, la Asociación Santacruceña de Hockey, la Secretaría de Deportes de la provincia, área Deportes de El Chaltén, a los que están, a los que estuvieron, a todos ellos: muchas gracias.

Y viste cuando te empieza realmente a caer la ficha, cuando volvés y te sentás a repasar lo que vienen haciendo, de dónde venimos, de dónde somos, la envergadura de las experiencias en las que se relacionan social y competitivamente. Hace un mes me emocionaba sufriendo con la Sub 12 en hispano y en Chaltén, en Caleta con las M14 y los M16 en su chance clasificatoria de evitas provinciales y esos australianos, qué manera de sufrir. Muchas caras de alegría, muchos abrazos de esos que no te los olvidás más, nunca más.

En Bariloche y en Gallegos, con cada partido de todos nuestros seleccionados, nuestros alumnos/as, nuestros hijos y nuestros amigos.

En Mar del Plata, la charla auténtica natural y pura de verdad que tuvimos en los almuerzos, esas que te definen el carácter y la unión del grupo y que me siguen dejando enseñanzas, altos compañeros son. Lo tuvieron que dar todo y más en la cancha. Los fierrazos de los tucumanos, los catamarqueños y los sanjuaninos eran letales. ¡Por Dios, que no le peguen un bochazo a ninguno!

Pero los pibes fueron inteligentes y terminaron haciendo un muy buen torneo de campo. Ayer los miraba a esos dos atorrantes del hockey cantando el himno con la celeste y blanca y ni que me hubiesen pelado un kilo de cebolla en los ojos.

Qué genios, ellos y sus compañeros de selección y de club”.

Para finalizar, Saade señaló: “la intención fue sólo compartir públicamente el agradecimiento a toda la gente que hace posible que el hockey sea como es. ¡Ah! y cuando llegué al gimnasio las chicas del club más grandes les estaban dando hockey a los peques de 4, 5 y 6”.