Robaron en una vivienda del barrio Jorge Newbery

Los malvivientes desordenaron toda la vivienda.

Cerca de las 21 horas de ayer, personal de la Comisaría Segunda fue alertado por una vecina sobre un robo en su vivienda, donde un número desconocido de malvivientes había ingresado luego de romper una ventana para sustraer diferentes elementos de valor y una cantidad importante de dinero.

Rápidamente llegó un móvil de la mencionada dependencia al lugar del delito, una vivienda ubicada en calle Eva Perón al 1300, dentro del barrio Jorge Newbery, con el fin de entrevistar a la damnificada.

Según pudo saber La Opinión Austral, la joven propietaria del inmueble se habría retirado de su vivienda junto a su pareja y a su hijo de cinco meses alrededor de las 18 horas, cuando cerca de las 20:30 una vecina la llamó luego de ver que uno de los vidrios de su vivienda se encontraba roto. Fue en estos momentos en los que la joven regresó y vio el triste escenario con un desorden generalizado.

El informe policial extendido desde la Comisaría que actuó por jurisdicción indica que un número desconocido de personas, a quienes la dueña no pudo identificar, ingresó al inmueble y se apoderó de una consola de videojuegos, una computadora portátil y alrededor de 800 pesos que los jóvenes tenían ahorrados.

En este contexto, con una casa completamente desordenada, los efectivos dieron intervención a la División Criminalística con el fin de realizar las diligencias de rigor para encontrar rastros que permitan dar con los perpetradores del hecho, tomando una secuencia fotográfica y realizando toma de huellas dactilares de los lugares donde podrían haber tocado los delincuentes.

Al mismo tiempo, los agentes de la dependencia comenzaron a entrevistar a los vecinos del barrio a fin de ver si alguien había visto a algunas personas en actitud sospechosa, pero habrían obtenido resultados negativos.

Aunque, desde la Comisaría, indicaron que este caso podría estar relacionado a uno ocurrido hace unas semanas, ya que se trataría del mismo modus operandi.





