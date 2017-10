Los avances alcanzan el 25 por ciento

Intendente y autoridades recorrieron obras del Parque Urbano

El intendente Roberto Giubetich junto a integrantes de su gabinete, recorrió ayer las obras que se están realizando en el denominado Parque Urbano, donde los trabajos atraviesan un notorio avance a tal punto que esperan concluir el próximo 19 de diciembre, día del aniversario de la ciudad, aunque los plazos vencen recién a fines de enero.

La recorrida estuvo encabezada por la inspectora de la Municipalidad, la arquitecta Andrea Vidart, quien junto al director de la obra, el arquitecto Juan Quilahuilque, fueron contando a las autoridades y a los periodistas presentes, los detalles de los trabajos que se están realizando, además, respondieron las consultas que en la oportunidad fueron surgiendo.





En ese sentido, una vez finalizado el recorrido, el intendente destacó el avance de la obra y el beneficio que traerá a los vecinos, aunque primero reparó en las críticas recibidas alrededor de este proyecto.





“Cuando tuvimos que decidir qué tipo de proyecto íbamos a poder llevar adelante de acuerdo a las posibilidades de financiamiento que íbamos a tener, uno fue éste que ahora vemos tan avanzado. A pesar de que mucha gente puede no coincidir o criticar la inversión en este proyecto y no en otras cosas que necesita la ciudad”, dijo el jefe comunal.





“Lo concreto es que cuando uno mira cuáles son los puntos de encuentro que tiene la ciudad, aquéllos donde más se reúne la gente, claramente uno es éste. Sobre todo en días en los que el clima acompaña. Entonces, era importante para que la mayoría de los vecinos pueda tener esta alternativa que vamos a brindar. Porque estos espacios van a poder disfrutarlos desde un bebé con sus padres hasta jóvenes que hacen prácticas deportivas o mayores que hacen otro tipo de actividades”, indicó.





El intendente señaló que la obra “se va pareciendo mucho a lo que habíamos imaginado”. “Vamos por un 25 por ciento de la obra, y entre tanto para destacar me gustó el piso que tendrán las canchas, que no los conocía. Son pisos blandos para que los chicos y la gente que use las canchas no tenga inconvenientes. Aunque también acá hay equipamiento, bancos que fueron construidos en la ciudad.





Además, los cercados que se están realizando permitirán tener todo un poco más controlado. También se cambió prácticamente a nuevo el sistema de iluminación y de riego. Es decir, esto va tomando forma”, finalizó.