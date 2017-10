III edición

Hispano Americano, campeón de la Copa Gimnástica Sur

Con 1.302 puntos acumulados entre Apertura y Clausura, el Club Hispano Americano ganó la Copa Gimnástica Sur. El Club Independiente con 1.301 y el Gimnasio 17 de Octubre con 1.164 completaron el podio. En la última fecha, la competencia reunió a más de 200 deportistas de Santa Cruz y Magallanes.

Las gimnastas de Hispano Americano son las campeonas 2017. 1 de 3 de 3

El fin de semana pasado, en las instalaciones del Gimnasio Municipal “Lucho” Fernández en Río Gallegos, tuvo lugar la 2da fecha de la III Edición de la Copa Gimnástica Sur que organiza la Escuela de Gimnasia Artística.

Cerca de 260 deportistas de niveles C1, C2 y C3 en la rama femenina y nivel C y D en la rama masculina participaron de la competencia correspondiente al Torneo Clausura.

El campeón 2017 fue el Club Deportivo Hispano Americano con 733 puntos en el Apertura y 569 en el Clausura, acumulando 1.302 en total. En tanto que el subcampeón fue el Club Independiente con 698 unidades en el Apertura y 603 en el Clausura, para un total de 1.301. En el tercer puesto se ubicó el Gimnasio Municipal 17 de Octubre con 1.164 puntos, obteniendo 259 en el Apertura y 905 en el Clausura.

Detrás se ubicaron Atlético Boxing Club, Puerto Deseado, Río Turbio, Deporvida de Punta Arenas, Degim de Punta Arenas, Pico Truncado y Gimnasio Municipal Benjamín Verón.

Desde la organización, la instructora Cecilia Reynoso comentó a La Opinión Austral: “Los niveles son repartidos, siempre el número de participantes es mayor en el Nivel C3, que es el más simple por decirlo así, pero obviamente tiene sus complicaciones. En Nivel C2 fueron más o menos las mismas gimnastas que en la primera fecha y en Nivel C1, se sumaron nenas nuevas que están probando”.

Además destacó: “Pudimos contar con jueces durante toda la competencia, en la fecha anterior estuvimos escasos de jueces porque habían viajado al torneo. El sábado salió a rajatabla el horario y el domingo fue media jornada. El sábado a la noche se hizo la fiesta de disfraces de Halloween, donde se entregaron premios, todas las nenas hicieron fotos grupales, entregamos panchos y gaseosas, fue una actividad para que compartieran”.

En cuanto a las posiciones finales de la tercera edición, señaló: “La sumatoria por equipos depende mucho de la cantidad de nenas que lleven y cómo les va en el podio, pero me pareció bastante parejo. Estoy conforme con el nivel, con la gente que participó, hiper agradecida con los jueces, ya que son de diferentes localidades, participaron una juez del Boxing, una de Río Turbio, Puerto Deseado y Pico Truncado”.

Para finalizar, Reynoso agradeció: “A los papás que colaboran siempre conmigo. Ahora que estoy trabajando en Independiente, los nenes que me siguen también colaboraron un montón, tuvimos que trasladar todos los aparatos de Independiente al Lucho; al Hispano que me prestó un par de colchones, al jefe del gimnasio 17 de Octubre, a la mamá de Yamila y a la gente de la Dirección de Deportes que hace la logística, sonido y ornamentación, a Leo Roquel que siempre con el trabajo que hago me sigue apoyando, vamos a tratar de seguir sumando”.

Vale mencionar que el fin de semana del 27 y 28 de octubre, en el Club Independiente se desarrollará una Clínica de Gimnasia Rítmica a cargo de Carolina Cosentino, ex integrante de la Selección Argentina.