Prevención, cuidado y chequeo anual

Se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

Con distintas actividades, el Ministerio de Salud y el Municipio conmemoraron la fecha. En los hospitales hubo talleres para derribar mitos y para enseñar cómo realizarse un autoexamen mamario, en tanto la plaza San Martín fue vestida de rosa, color que identifica la lucha contra este tipo de cáncer. En Argentina se diagnostican unos 18 mil casos por año y se estima que se producen más de 5 mil muertes. Susana Portela, de LALCEC, manifestó que cada vez son más las mujeres atentas a esta enfermedad y que en lo que va de 2017 superaron con facilidad las 600 mamografías.

La plaza San Martín se vistió de rosa, en conmemoración al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Ayer, 19 de octubre, se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En tal sentido, desde el Ministerio de Salud de la provincia y la Municipalidad de Río Gallegos, realizaron distintas actividades para llamar a la reflexión y crear conciencia para que cada vez sean más las mujeres que accedan a los controles pertinentes de manera preventiva.

En los hospitales de distintas localidades, desde la cartera sanitaria provincial se realizaron propuestas como talleres sobre mitos y realidades sobre el cáncer de mama y cómo realizarse un autoexamen mamario, así como también se propuso la iluminación de edificios públicos con el color rosa. También hubo mamografías gratis, Papanicolaou y vacunación contra el HPV.

En tanto, desde la Municipalidad, a través de la Dirección de Deportes, se propuso una actividad de concientización en los cuatro gimnasios municipales con las alumnas que asisten a estos. A su vez, la plaza San Martín fue vestida de rosa, con listones y el cambio de las luminarias. Es de recordar que este color es el que identifica la lucha y el apoyo a quienes padecen este tipo de cáncer.

El cáncer de mama es la causa más frecuente de muerte por cáncer en todo el mundo. En la Argentina, se diagnostican aproximadamente 18.700 casos nuevos por años (36% del total de cánceres en mujeres) y se estima que se producen cerca de 5.600 muertes por año (segundo país en América con mayor tasa de mortalidad). Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), este tipo de cáncer es el más mortífero entre mujeres de 20 a 59 años en todo el mundo, y las proyecciones indican que los diagnósticos en América aumentarán en un 46% en 2030.

Es de destacar que la detección precoz en esta enfermedad mejora el pronóstico y aún cuando se descubre en estadios avanzados (cuando hay síntomas visibles), hay posibilidades de tratarlo con éxito. En mujeres asintomáticas y sin antecedentes, la primera mamografía debería hacerse a los 35 años y repetirse todos los años después de los 40.

El cáncer de mama tiene mayor incidencia a partir de los 50 años, por eso se recomienda que todas las mujeres a partir de esas edad, se realicen un estudio mamográfico de manera anual, junto a un examen físico anual por parte de un profesional de la salud.

No hay única causa que la provoque sino que es producto de diferentes factores de riesgo y de estilos de vida, así como también de una carga genética que predispone a la mujer a enfermar o no. El 75% de las mujeres diagnosticadas cada año no tiene ningún factor conocido de importancia, ni presenta síntomas específicos, y es por ello que es esencial el control periódico.

La presidenta de LALCEC Río Gallegos, Susana Portela, se refirió a la fecha y contó a La Opinión Austral cómo se está trabajando para continuar con la prevención.

En primer lugar, comentó que existe un convenio tácito con el CAPS con el fin de coordinar acciones conjuntas entre ambas entidades. La semana pasada se reunió con la directora del Peliche, Dra. Julieta Cassano, y el responsable del área de imágenes de la institución, Dr. Fernando Schemberger.

“En un futuro nos van a leer mamografías en forma gratuita”, precisó y recordó que continúa vigente el convenio con Medisur, policlínico que está realizando mamografías gratis y también brindando colaboración a LALCEC con respecto a los estudios que se realizan para la prevención y detectar tempranamente, si es que existe, la enfermedad.

En tanto, puso en valor las distintas actividades llevadas adelante para conmemorar la fecha, así como también el color rosa que adoptaron varios comercios y también la plaza San Martín.

A su vez, enfatizó que el interés por cuidarse y realizarse chequeos por parte de las mujeres de la ciudad ha ido creciendo año a año, y que últimamente “el avance ha sido muy notorio”, destacando que en 2017 se han superado las 600 mamografías con facilidad.

“Este es un número importantísimo -consideró- pero siempre tenemos mucha afluencia de señoras. Este año, al tener más médicos, también contamos con mayor amplitud”, al remarcar que es sumamente importante realizarse chequeos todos los años.

Por último, reflexionando por esta fecha, dijo: “una ama de casa es una mujer feliz. Una señorita también debe empezar con los chequeos y controlarse” y recordó los horarios de atención de LALCEC: “lunes a viernes de 9 a 15, los turnos son personales, el único requisito es tener número de historia clínica en el hospital, tenga o no obra social”.