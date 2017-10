ELECCIONES 2017 / Este domingo

FESC: con críticas a Nación, pidió votar “con responsabilidad”

“Aquí debe haber un ganador, y siempre tiene que ser Santa Cruz; lo lindo de la democracia es que el ciudadano tiene el futuro en sus manos. Desde nuestro sector, convocamos a todos los santacruceños a votar con responsabilidad”, afirmó en su calidad de presidente de la Federación Económica de Santa Cruz, Guillermo Polke, quien no ahorró críticas al Gobierno Nacional en su reflexión.

Opinó que “este domingo se elegirá a tres senadores y tres diputados que tendrán la responsabilidad de mejorar la calidad de la actividad legislativa, reforzar la gobernabilidad y la estabilidad y reducir el tiempo de preparación de las políticas públicas”, pero recordó que estos legisladores serán los representantes de Santa Cruz en el Congreso y que su compromiso primordial “debe ser la defensa de los intereses y recursos de los santacruceños”, fue en este punto que el dirigente mercantil criticó al Gobierno Nacional de Cambiemos responsabilizándolo de la “pérdida de beneficios y recursos” de la región “que han golpeado al sector productivo, y por ende las fuentes de trabajo”.

Siguió marcando que “se paralizaron dos obras emblemáticas para Santa Cruz, como ser las represas y la termousina, a lo que se suma la disminución de los vuelos de Aerolíneas Argentinas que afecta fomentar el turismo en Santa Cruz, y evitar así que hoteles y negocios gastronómicos deban cerrar sus puertas”. Igualmente pidió “recordar la caída de la actividad petrolera generando incertidumbre en los trabajadores y, por ende, disminución de actividad comercial en las localidades petroleras y de la región”.

Siguiendo con las críticas a las políticas del Gobierno Nacional, trajo a colación la demora en la habilitación de las zonas francas, “que ayudarían a evitar que más de 12 mil personas viajaran a hacer compras a Punta Arenas”, razón por la cual afirmó que “necesitamos representantes por Santa Cruz que defiendan los intereses de la provincia más allá de las banderías políticas”.

Otro punto criticado fue la visita de los ministros Rogelio Frigerio y Juan José Aranguren a Santa Cruz, “hemos sido espectadores de la visita de dos importantes funcionarios del Gobierno Nacional que lamentablemente pasaron sin gloria, ya que no tuvieron contacto con los sectores productivos de nuestra provincia. No se interiorizaron porqué está declarada la Emergencia Comercial en Santa Cruz, o tal vez quienes los acompañaron no les comentaron la situación de crisis que atraviesan los comercios y las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Fue otra oportunidad que se perdió de trasmitirle a quienes tienen poder de decisión, la difícil situación que las Pymes sobrellevamos”, apuntó Polke.

“Siempre es bueno que funcionarios nacionales visiten Santa Cruz, pero sinceramente hubiese preferido que no sea en vísperas de una elección porque se malentiende el motivo de la visita. Es importante que vean con sus propios ojos qué significa Santa Cruz con sus grandes distancias y su escasa población, lo difícil que implica para una Pyme poder desarrollarse por los altos costos de logística. Es por eso que pedimos ser escuchados, necesitamos saber, para no bajar los brazos, qué planes se tienen para Santa Cruz y la Patagonia toda”, lanzó.