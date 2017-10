A Río Gallegos y toda la provincia

Sala Futura convoca a participar de la primera muestra de memes

Es la primera iniciativa de estas características en la Patagonia y se estima que quizás lo sea en el país. Se convocó a jóvenes y adultos a enviar hasta un máximo de cinco memes vía mail, para exponerlos el 10 de noviembre. Los trabajos pueden presentarse hasta el 31 de octubre.

Como ya nos tiene acostumbrados, la Sala Futura, ubicada en la Secretaría de Desarrollo Humano (Paso de los Arrieros 2370) impulsa para el próximo mes una nueva muestra. En esta oportunidad, tal como lo fue con “SAULA: posibilidad de una obra”, iniciativa sumamente innovadora, será una propuesta que nunca se ha realizado en Santa Cruz, en la Patagonia, y se estima que tampoco en todo el país.

Se trata de una muestra de memes, creaciones que a priori parecerían ser simplemente para divertirse y generar risas en grupos de WhatsApp pero que, desde la Sala Futura, entienden que hay mucho más y que por supuesto posee un costado artístico que debe ser tenido en cuenta.

En ese sentido es que se ha convocado a toda la comunidad de Río Gallegos y a toda la provincia a participar y enviar memes que sean originales vía mail para exponerlas a todas en una muestra a realizarse el 10 de noviembre.

La convocatoria es abierta a jóvenes y adultos, y las creaciones (de un máximo de cinco) deberán ser enviadas a salafutura.rgl@gmail.com hasta el 31 de octubre, indicó la titular de la Sala Futura, Melisa López.

Explicando acerca de cómo surgió esta idea, que busca seguir con una lógica de innovar y poder impulsar propuestas de todo tipo en el espacio comunal, López dijo: “convivimos con estas publicaciones y me pareció interesante que sean parte de una muestra, considero que es una creación artística”, al subrayar que “hay que poner creatividad” y que detrás de cada meme hay una labor importante para poder plasmar un mensaje, ya sea divertido, de crítica o de reflexión.

En lo que fueron sus declaraciones a solamente un día de lanzar la convocatoria, por el aire de LU 12 Radio Río Gallegos, López había manifestado que “por ejemplo, en una hora después de la clasificación de Argentina al Mundial, se llenó de memes de Messi o de la no clasificación de Chile”, ejemplificó, al destacar el crecimiento que este tipo de imágenes ha tenido en las redes sociales.

Las creaciones deberán ser producciones originales, aunque se pueden utilizar de base “imágenes prediseñadas y cambiar el texto, o viceversa” y también generarlas por aplicaciones como Memegenerator, “o con otras páginas, o bien ser creaciones bien propias”, dijo.

“Se va hacer una preselección para montar todos los trabajos como una muestra. La idea es que cada participante mande hasta cinco imágenes”, explicó al señalar que la única condición es que no se envíe nada obsceno o de violencia simbólica. “Si cumple con estos requisitos, pasa directamente a participar”, aseguró.

“Vamos a hacer las impresiones nosotros, estarán en formato A4 y A6. Todos los trabajos van a estar colocados por la Sala Futura y también se van a ubicar textos que expliquen un poco el surgimiento del Meme y las investigaciones que hay sobre esto”, agregó.

Por último, López dijo que investigó acerca de otros eventos similares que se haya impulsando, y contó que en México se realiza un festival de memes desde 2012, mientras que en Argentina, en el Centro Cultural Recoleta, hay talleres para jóvenes.

“En Argentina este es el único antecedente que encontré, un grupo de tres artistas que da este tipo de clases”, sostuvo al comentar que “en cuanto a muestras, de lo que he investigado, aún no he encontrado nada”, por lo que “quizás esta puede ser la primera de la Patagonia”.