Kickboxing

Alumnos de ‘Moli’ Mancilla compitieron en Pico Truncado

El instructor de full contact y kickboxing Luis ‘Moli’ Mancilla, de Río Gallegos, se presentó el viernes 13 junto a un grupo de alumnos en el evento organizado por el profesor Eduardo Avallar, en la velada de combates realizada en Pico Truncado. Los resultados fueron más que satisfactorios.

En diálogo con LOA, Luis Osvaldo ‘Moli’ Mancilla se refirió a las actividades que lo tuvieron ocupado durante el fin de semana pasado: “el día 13 de octubre viajamos a combatir a Pico Truncado en un evento que organizó el profesor Eduardo Avallar, representante de la FAKB. Este evento fue para debutantes y púgiles con hasta 5 peleas”, indicó, a la vez que comentó que el evento fue fiscalizado por Eduardo Centurión, 4° dan de la Federación Argentina de Kickboxing, quien “vino desde Buenos Aires. Hubo en total 7 peleas más 2 peleas de MMA (exhibición)”.





Sus alumnos

En la tercera pelea de la noche “le tocó a mi hijo, que debutaba en kickboxing hasta 55 kg.: Mariano Ignacio Mancilla (13) versus Leonardo Ferreira (15) 49 kg.

La pelea se pactó a 2 rounds, por ser menores, de 2x1, mi alumno salió desde el primer round demostrando un buen boxeo y manejo de piernas, ganado los 2 rounds por fallo unánime”, mencionó con orgullo.

El 5 combate tuvo a otro de los representantes riogalleguenses en el ring: “lo hizo mi alumno Gino Nicolás Vera de 74 kg. versus Adrián Cárcamo del Team Antileo de Comodoro Rivadavia”, en cuanto al detalle de esta pelea en particular, manifestó: “el combate se pactó a 3 rounds de 3x1, mi púgil salió con mucha fuerza a cruzar golpes donde el peleador de Comodoro sólo resistía, Gino iba hacia atrás. Por los nervios del combate, se le caía el cabezal y en una de estas le bajaron puntos por no escuchar la orden del árbitro de detenerse. La pelea fue por fallo dividido, le dieron ganador a Cárcamo, pero creo que mi alumno hizo más y se merecía ganar el combate. De todos modos, estoy contento por la actuación de mis alumnos, dieron todo e hicieron tremendas peleas, demostrando todo lo que aprendieron y tienen un gran futuro en nuestro de deporte del kickboxing”.

En este punto, Mancilla expresó: “quiero agradecer a mi familia que me hace el aguante cada vez que viajo, a Mario Martínez que me acompañó para ayudar en la esquina, a la empresa Tomrel que me dio los días para poder viajar y a la gente que nos apoya y nos da su aliento para seguir trabajando”.





Otros combates

También pelearon: Fabián Ferreyra vs. Tomás Merino (Puerto Madryn), Erika Giménez vs. Noelia Báez (Team Antileo), Leonardo Ferreyra vs. Mariano Mansilla (Río Gallegos). En la especialidad MMA, Valentín Iglesias vs. Maximiliano Cifuentes (Terremoto Team), Juan Panoso vs. Monoy Cumenier (Puerto Madryn), Vladimir Silva (Tuerta Team) vs. Elio Portillo (Pto. Madryn), MMA Pablo Iglesias vs. Joaquín García (Terremoto Team) y Adrián Cárcamo (Team Antileo) vs. Gino Vera (Río Gallegos).





Visita

Para finalizar, advirtió a todas las escuelas de artes marciales y público en general que el lunes 23 de octubre, y por primera vez en Río Gallegos, se presenta el maestro Juan Corrales dictando un seminario técnico de full contact, kickboxing y k1 rules.

Juan Corrales, conocido como “El rompe huesos”, es el actual campeón de full contact reconocido por la Federación Argentina de Kick Boxing, campeón sudamericano reconocido por la WAKO y campeón sudamericano reconocido por la Federación Sudamericana de Kick Boxing (FESUKI BO).

Actualmente se dedica a la práctica, enseñanza y competencia de full contact, kickboxing, muay thai y boxeo. Es uno de los fundadores de la Federación Argentina de Kick Boxing.