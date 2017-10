Panamericano de hockey indoor

Argentina se impuso a Méjico por goleada

En su segunda presentación en la Copa Panamericana Indoor, el seleccionado masculino de pista derrotó a México por 12 a 0 y sumó sus primeros puntos en el certamen continental que otorga una plaza para la próxima copa del mundo. Hoy, desde las 21:15, enfrentará a Canadá.

Santacruceños en el equipo argentino.

Después de la derrota en la jornada inaugural, los dirigidos por Gabriel Torres se despacharon con una goleada ante México por 12 a 0 y sumaron sus primeros tres puntos en la Copa Panamericana Indoor que se desarrolla en Guyana. El programa indica que hoy, desde las 21:15, chocarán ante Canadá, defensor del título.

Argentina supo ser letal en la primera etapa y se despachó con cinco goles gracias a las conversiones de Juan Eleicegui (4’ y 15’, de córner corto), Joaquín González (4’) y Agustín Ceballos (16’, de córner corto, y 19’).

Con gran dominio de juego y desequilibrando en el uno versus uno, el conjunto albiceleste acorraló a su rival y lo sentenció con siete anotaciones en el complemento. Agustín Ceballos (tres tantos, uno de corto), Juan Valencia (dos), Alfredo Sosa (córner corto) y Juan Eleicegui fueron los autores de los goles para sellar el 12 a 0 definitivo.

Con este resultado, Argentina acumula tres puntos -sobre dos partidos jugados- y se ubica en la tercera posición, por debajo de Canadá y Trinidad y Tobago.





Lunes para el olvido

El equipo trastabilló en su debut en la Copa Panamericana Indoor que otorga al campeón una plaza para la próxima copa del mundo. Cayó por un abultado 5 a 2 frente a Trinidad y Tobago.

Con imprecisiones pasada la mitad de la cancha, Argentina pagó caro su primera presentación en el certamen continental. Tras el primer cuarto de hora sin goles, Trinidad y Tobago aprovechó los contragolpes y fue letal con dos conversiones de Akim Toussaint. Sobre el cierre de la primera etapa, Leandro Leotta estampó una potente ejecución a la tabla y consiguió así el descuento.

Durante el complemento y en menos de dos minutos, los trinitenses volvieron a golpear en el arco defendido por Francisco Demonte, logrando tres nuevas anotaciones. Con el resultado adverso, el conjunto albiceleste desperdició numerosas oportunidades desde el fijo, aunque en una de ellas y tras varios intentos, Alfredo Sosa selló el resultado final con una potente arrastrada.

Argentina formó con: Francisco Demonte, Guillermo Luna, Agustín Ceballos, Joaquín González, Juan Eleicegi y Leandro Lotta. Luego ingresaron: Alfredo Sosa, Alexis Bull, Alejo Lacaze, Juan Valencia y Américo Choque.

Presencia santacruceña

Gabriel Torres, técnico de la selección argentina, convocó a tres santacruceños para integrar el equipo. Antes del viaje, Alfredo Sosa de El Chaltén comentó: “es el segundo Panamericano al que voy, la verdad que es una emoción porque es lo que hacemos desde siempre, hace un montón de años y vestir los colores de la selección es lo mejor que le puede pasar a un jugador de pista”.

Américo Choque, también de El Chaltén, sostuvo: “este es mi primer Panamericano, me siento bastante cómodo, no estoy nervioso porque tengo compañeros que conozco y ya han vivido esto, me han hablado y contado cosas para tranquilizarme. Es un honor estar en el equipo”.

Alexis Bull, de la localidad de El Calafate, también logró integrar la lista de convocados: “estamos contentos y conformes con el trabajo que venimos haciendo y confiados en que lo que viene, nos va a ir muy bien y vamos a poder traer un buen resultado, que es lo que vamos a buscar. Para mí es algo nuevo, la idea es sumar la mayor experiencia y tratar de ayudar al equipo para salir campeones, para ir al mundial en febrero”. (Fuente: CAH - LOA)